Prezidentka upozornila na problém domáceho násilia čítaním svedectiev žien, ktoré ho prežili

25.11.2020 (Webnoviny.sk) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová opäť upozornila na problém domáceho násilia. Tentokrát čítaním svedectiev žien, ktorým sa podarilo vymámiť z násilia. Ako uviedol jej hovorca Martin Strižinec , príbehmi chce povzbudiť ďalšie ženy v neľahkej životnej situácii, aby neostávali samy a nebáli sa vyhľadať špecializovanú pomoc.Na znak solidarity s obeťami násilia je Prezidentský palác od pondelka 23. novembra vysvietený oranžovou farbou, ktorá je znakom celosvetovej kampane Organizácie spojených národov. Symbolizuje úsilie zabezpečiť pre dievčatá a ženy život bez násilia.Čaputová pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách pripomenula, že spoločnosť by mala tejto problematike venovať pozornosť, akú si zaslúži.Zo strany štátu by podľa nej nemala byť podceňovaná prevencia. Štát by však zároveň mal pre obete domáceho násilia vytvárať také podmienky, aby zabezpečil stabilný, predvídateľný a dostatočne financovaný systém komplexných služieb.Čaputová v online príhovore na stredajšej celoslovenskej konferencii vyzdvihla prácu a úsilie mimovládnych organizácií, ktoré sa problematike dlhodobo venujú.„Pandémia ešte naliehavejšie poukázala na to, ako veľmi potrebné je chrániť a rozvíjať poznanie a inštitúcie, ktoré ste roky budovali. Aké potrebné sú špecializované linky pomoci, poradenské centrá, bezpečné domovy a organizácie obhajujúce práva žien,“ priblížila.Uvedomuje si, že sú za tým tisícky hodín neraz nezaplatenej práce z presvedčenia.Medzi Ministerstvom spravodlivosti SR, policajným zborom a odborníkmi z neziskovej oblasti iniciovala tento rok spoluprácu, ktorej výsledkom je pripravovaná legislatívna zmena.Na jej základe vzniknú v každom kraji nové intervenčná centrá, ktoré by mali rýchlo a proaktívne poskytnúť právnu, psychologickú a sociálnu pomoc obetiam násilia v prípadoch vykázania agresora políciou zo spoločného obydlia.