Prezidentka:Vrchol kampane je pred nami,debata je drsnejšia než kedysi

Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová počas rozhovoru pre TASR. Bratislava, 29. decembra 2019. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. decembra (TASR) – Vrchol politickej kampane pred februárovými parlamentnými voľbami je ešte len pred nami, ale už teraz sa dá konštatovať, že verejná debata je drsnejšia než roky predtým. V rozhovore pre TASR na to upozornila prezidentka SR Zuzana Čaputová. Tvrdí, že akoby sa tu už celkom legitímne pracovalo s klamstvom, nenávisťou a strachom, ktorý sa používa ako nástroj manipulácie.povedala prezidentka pre TASR. Pripomína veľkú zodpovednosť za každé vyrieknuté slovo.Priala by si, aby kampaň pred voľbami do Národnej rady SR bola čo najviac o témach, problémoch v krajine a ich riešeniach, nie o osobných útokoch.skonštatovala Čaputová.Politické strany by mali podľa jej slov v predvolebnom období súťažiť najmä o dôveru verejnosti. Ako tvrdí, mali by byť stranami, ktoré ponúkajú čo najzrelšie pragmatické programy, poznajú Slovensko a vedia ponúknuť kvalitné riešenia na jeho problémy.podotkla hlava štátu.Deklaruje, že ako prezidentka zotrvá v pozícii, ktorá je nadstranícka a nad politickým súbojom. Chce však prispieť k tomu, aby ľudia išli voliť, motivovať ich.poznamenala.