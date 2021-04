Prezidentka Zuzana Čaputová po vymenovaní Hegerovej vlády povedala, že dohoda na novom kabinete je len „začiatkom cesty“.

Celý text príhovoru prezidentky bez úprav:

„Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky,

vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky,

vážený pán predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky,

vážení členovia vlády Slovenskej republiky,

ctení hostia,

pri rovnakej príležitosti a v takmer rovnakej zostave sme tu stáli pred rokom. Bol to rok dôležitých skúseností. Nebudem sa však vracať do minulosti, mali sme pomerne otvorený vzťah a moje postoje ste pri mnohých príležitostiach už počuli.

K zmenám na vládnych postoch, vrátane toho najdôležitejšieho, dnes dochádza na základe politickej dohody štyroch koaličných strán. Dohodu na podpore vlády Eduarda Hegera svojím podpisom potvrdilo 91 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a v tejto situácii som nevidela priestor pre iný postoj, ktorý by stál proti dohode ústavnej väčšiny poslancov. Základný zákon Slovenskej republiky mi ukladá, aby som svojím rozhodovaním zabezpečovala riadny chod ústavných orgánov. Pretože republika potrebuje vládu s väčšinovou podporou v Národnej rade, politickú dohodu štyroch vládnych strán rešpektujem a vymenovala som vás do funkcií ministeriek a ministrov novej vlády.

To, že sa vám po štyroch týždňoch rokovaní podarilo uzavrieť dohodu, je len začiatkom cesty. Skutočným naplnením úspechu vašej štvordohody bude to, ak táto vláda bude pokračovať v krokoch, ktoré pomôžu krajine a jej občanom.

Vážení členovia vlády Slovenskej republiky,

je veľmi dôležité, aby obrazy nezhôd z minulosti boli postupne prekryté novým obrazom spolupráce, rešpektu a pokoja.

V tomto smere verejnosť veľa očakáva predovšetkým od vás, vážený pán premiér. Nepochybujem, že aj vy sám ste si toho vedomý. Sám najlepšie viete, že právomoci premiéra a jeho zodpovednosť sú neprenosné a teda, že najväčšia ťarcha je na vás. Som presvedčená, že ako premiér prídete s novými prístupmi a s novou energiou, aby vláda konala efektívne, ako skutočný kolektívny a vrcholný orgán výkonnej moci. Za seba vám môžem prisľúbiť, že budete mať vo mne spoľahlivého a zodpovedného partnera, lebo tak ako každý nepredpojatý občan, aj ja si veľmi želám, aby vláda našej krajiny bola úspešná.

Vážený pán premiér, vážení členovia vlády,

v zmysle ústavy je vašou povinnosťou do tridsiatich dní predstúpiť pred Národnú radu, predložiť jej programové vyhlásenie a požiadať ju o vyslovenie dôvery. Nepovažujte prosím túto povinnosť len za formalitu. Dáva vám totiž príležitosť, aby ste prispôsobili program vlády reálnemu stavu, aký je v krajine po roku pandémie. Aby ste reagovali na akútne sociálne, ekonomické a spoločenské problémy, o ktorých v apríli 2020 ste ako ministri nemohli vedieť. A zároveň vám to dáva príležitosť, aby ste do svojho programu zahrnuli aj zásadne nové príležitosti, ktoré sa objavili vďaka únijnému Plánu obnovy. Miliardy eur, ktoré v nasledujúcich rokoch môžu prísť z Európskej únie na Slovensko, nám pomôžu nielen odstraňovať následky krízy, ale aj riešiť príčiny našej zraniteľnosti a slabej odolnosti.

Vašu pozornosť, dámy a páni, chcem pri tejto príležitosti nasmerovať najmä k tým, ktorí v pandémii najviac stratili. Ktorí sa nie vlastnou vinou ocitli na prahu prežitia. Chudoba sa dnes týka nielen ľudí bez práce, ale aj ľudí a celých rodín, ktoré žijú bez úspor, prakticky len z ruky do úst. Ďaleko väčšiu našu pozornosť si zasluhujú aj často prehliadané profesie, ktoré však, ako kríza ukázala, sú pre nás kľúčové – zdravotníci, záchranári, opatrovateľky.

Je potrebné splatiť tiež dlh našim deťom. Deti, ktoré zažili najväčšiu krízu vo vzdelávaní si zaslúžia zažiť aj najväčšiu zmenu nášho školstva k lepšiemu. Seniorom, ktorí na dlhé mesiace stratili kontakt so svojimi najbližšími. Ľuďom v kultúre a v službách, ktoré museli byť zatvorené. Všetkým tým, ktorí prepadli sitom pomoci.

Vážený pán premiér, vážení členovia vlády,

dôležitou vlastnosťou pre budúce obdobie je empatia a kľúčovým slovom, ktoré Váš mandát bude sprevádzať je obnova. Obnova Slovenska po pandémii a obnova dôvery občanov. Veľmi vám, a všetkým občanom želám, aby ste zvládli svoje zodpovednosti a najbližšie tri roky viedli republiku tak, ako to od vás ústava vyžaduje a verejnosť očakáva.“