Prezidentka Zuzana Čaputová v sobotu odcestovala do Japonska

Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Tokio 20. októbra (TASR) - Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová odcestovala v sobotu do Japonska, kde sa počas nasledujúcich dní zúčastní na intronizácii japonského cisára Naruhita. Prijme ju aj japonský premiér Šinzó Abe. Návšteva sa uskutočňuje na základe pozvania japonskej strany.Prvá časť prevzatia trónu sa uskutočnila po abdikácii predchádzajúceho panovníka Akihita. Druhou časťou ceremónie je samotný rituál intronizácie, ktorý sa uskutoční v utorok budúci týždeň. Slovensko bude práve na ňom reprezentovať Zuzana Čaputová. Záverečnou fázou je banket s hosťami z celého sveta.Naruhito vystriedal 1. mája na tzv. chryzantémovom tróne svojho otca Akihita, ktorý koncom apríla abdikoval. Dynastia japonských cisárov je najdlhšie vládnucou dynastiou na svete. Nástupom cisára Naruhita sa začala v Japonsku aj nová éra s názvom Reiwa (nádherná harmónia).Prezidentku na úvod jej cesty prijme predseda japonskej vlády Šinzó Abe. Šéf japonského kabinetu bol v apríli na historicky prvej návšteve Slovenska. Spolu s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD) rokovali o investíciách a vzájomných zmluvách, ale aj o takmer 100 rokov trvajúcich diplomatických vzťahoch.Okrem toho prezidentka navštívi projekt inovatívneho ekologického bývania Fudžisawa (Fujisawa Sustainable Smart Town), ktorý vznikol z iniciatívy prefektúry Kanagawa a súkromného sektora na vytvorenie modernej komunity.Taktiež by mala navštíviť aj tokijskú elektrárenskú spoločnosť TEPCO, ktorá patrí medzi päť najväčších firiem tohto druhu na svete.Slovenská prezidentka by sa mala vrátiť na Slovensko vo štvrtok 24. októbra.osobitná spravodajkyňa TASR Monika Himpánová