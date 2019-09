Prezidentku Z. Čaputovú v Kyjeve prijal ukrajinský premiér Hončaruk

Prezidentka SR Zuzana Čaputová a ukrajinský premiér Olexij Hončaruk počas stretnutia v rámci oficiálnej návštevy Ukrajiny. Kyjev, 16. septembra 2019. Foto: TASR - Marián Garaj/Kancelária prezidenta SR Foto: TASR - Marián Garaj/Kancelária prezidenta SR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 16. septembra (TASR) - Otázkami boja proti korupcii, pašeráctva na slovensko-ukrajinskej hranici a reforiem sa zaoberali v pondelok slovenská prezidentka Zuzana Čaputová a nový ukrajinský premiér Olexij Hončaruk, ktorí sa stretli v ukrajinskej metropole Kyjev.Hončaruk prezidentku privítal v priestoroch Kabinetu ministrov Ukrajiny. Čaputová sa ešte pred stretnutím zúčastnila na pietnom akte kladenia venca na Hrob neznámeho vojaka v kyjevskom Parku večnej slávy a uctila si pamiatku obetí hladomoru na Ukrajine.Hončaruka za nového premiéra Ukrajiny schválili poslanci ukrajinského parlamentu 29. augusta. Do tejto funkcie ho nominoval prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorého strana Sluha národa zvíťazila v júlových parlamentných voľbách.Čaputová v pondelok predpoludním absolvovala aj bilaterálne stretnutie so Zelenským, po ktorom nasledovalo plenárne rokovanie delegácií Slovenska a Ukrajiny.Prezidentka sa má vo večerných hodinách vrátiť Slovensko. Ukrajina bola poslednou zo susedných krajín, ktoré navštívila od svojho nástupu do úradu 15. júna tohto roka.Prvá zahraničná cesta novozvolenej hlavy štátu smerovala 20. júna do Česka. Odvtedy už navštívila aj Maďarsko, Poľsko, Francúzsko, Belgicko, Švajčiarsko, Nemecko a naposledy Rakúsko.