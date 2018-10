Prezidentom má byť podľa B. Bugára človek s politickými skúsenosťami

Na archívnej snímke Béla Bugár. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 14. októbra (TASR) - Predseda strany Most-Híd Béla Bugár, ktorý zabojuje o prezidentské kreslo, si myslí, že je vhodným kandidátom, pretože má viac ako 28-ročné politické skúsenosti. Povedal to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.Doteraz sa neuchádzal o post ministra, pretože podľa neho bolo dôležité, aby bol v parlamente a dokázal veci manažovať, nie sústrediť sa na jeden rezort. "," povedal o svojej prezidentskej kandidatúre. Hlava štátu podľa neho musí mať rovnaký prístup k politickej ľavici aj pravici a nikoho neuprednostňovať.Vedec Robert Mistrík, ktorý chce tiež kandidovať za prezidenta ako nezávislý a podporu mu už vyjadrili dve opozičné strany, hovorí, že kandidát na prezidenta by mal byť nestraník.uviedol Mistrík. Podľa jeho slov sa momentálne blíži k počtu 15.000 vyzbieraných podpisov, ktoré potrebuje ku kandidatúre na prezidenta.Bugár tvrdí, že od začiatku svojho pôsobenia v politike je maximálne otvorený a každý sa môže presvedčiť o tom, za čo v ktorých záležitostiach hlasoval. "" tvrdí Bugár. Aj Mistrík uviedol, že nemá problém odkryť svoje súkromie a neobáva sa verejného prepierania. Ani jeden z kandidátov nemá problém s návrhom poslanca Národnej rady SR Róberta Fica (Smer-SD), podľa ktorého majú všetci prezidentskí kandidáti odtajniť svoje daňové tajomstvo a uviesť, z čoho predvolebnú kampaň financujú.Podľa zákona o volebnej kampani z roku 2014 môžu prezidentskí kandidáti na kampaň minúť maximálnu sumu 500.000 eur. Béla Bugár tvrdí, že nejaké bilbordy bude mať, ale takú vysokú sumu určite nevyužije. Bilbordy Roberta Mistríka sa objavovali od začiatku leta, čo vysvetľuje tým, že už je zrušený paragraf o maximálnom trvaní predvolebnej kampane. Tvrdí, že 90 percent svojej kampane financuje z vlastných príjmov a 10 percent, teda 50.000 eur, mu poskytol generálny riaditeľ spoločnosti Eset Richard Marko.Európska únia musí vynaložiť maximálne úsilie na ochranu vonkajších hraníc, zhodujú sa kandidáti na riešení otázky nelegálnej migrácie.upozornil Bugár. Riešenie migrácie vidí Mistrík aj v rokovaniach s tretími stranami, teda so štátmi, odkiaľ migranti odchádzajú.V diskusii sa Bugár a Mistrík dotkli aj kauzy únosu vietnamského občana. Bugár vyhlásil, že ak vyšetrovanie ukáže, že Slovensko sa na únose vedome podieľalo, Most-Híd odíde z vládnej koalície.