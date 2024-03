Prezidentské voľby SR 2024: favoriti podľa prieskumov a kurzov

Dvaja s najvyšším počtom hlasov postúpia do druhého kola, ktoré sa bude konať 6. apríla. Kto sa stane novou hlavou nášho štátu?

Prezidentské voľby 2024: Prieskumy ovládol Pellegrini, Korčok druhý

Najnovšie predvolebné prieskumy vykonali agentúry MEDIAN SK (15.3.2024) a IPSOS (17.3.2024). Z nich vyplynulo, že by sa voľby mali rozhodovať medzi Petrom Pellegrinim a Ivanom Korčokom. Tretí by skončil rovnako ako v roku 2019 Štefan Harabin. Bývalý premiér Igor Matovič by obsadil štvrtú priečku. Predseda Národnej rady Andrej Danko by sa nezmestil ani do top 5 a nakoniec sa vzdal kandidatúry v prospech Štefana Harabina.

Výsledky agentúry MEDIAN SK vypovedajú o tesnom súboji medzi Pellegrinim a Korčokom. Podľa nich by nezávislý kandidát s podporou Progresívneho Slovenska zvíťazil v prvom kole. Agentúra realizovala prieskum od 7. do 13. marca 2024 na vzorke 1 200 respondentov.

PREZIDENSTKÉ VOĽBY SR 2024 (1. KOLO) PRIESKUM AGENTÚRY MEDIAN SK Z DŇA 15.3.2024 MENO KANDIDÁTA POČET PERCENT Ivan Korčok 35,7 % Peter Pellegrini 34,2 % Štefan Harabin 11,4 % Igor Matovič 3,2 % Ján Kubiš 3,2 % Krisztián Forró 2,7 % Andrej Danko* 2,3 % Marián Kotleba 2,3 % Róbert Švec 2,2 % Patrik Dubovský 1,8 % Milan Náhlik 1,0 %

*18. marca sa vzdal kandidatúry v prospech Štefana Harabina

V druhom kole by však uspel Pellegrini so ziskom 52,9 percent. Korčoka by volilo 47,1 percent respondentov.

Podľa výsledkov prieskumu agentúry IPSOS by sa v prvom aj druhom kole tešil z prvenstva kandidát zo strany HLAS – SD. Prieskum realizovali od 12. do 16. marca 2024 a vzorku tvorilo 1 038 respondentov.

PREZIDENSTKÉ VOĽBY SR 2024 (1. KOLO) PRIESKUM AGENTÚRY IPSOS Z DŇA 17.3.2024 MENO KANDIDÁTA POČET PERCENT Peter Pellegrini 37,4 % Ivan Korčok 36,6 % Štefan Harabin 11,3 % Igor Matovič 4,3 % Krisztián Forró 2,8 % Ján Kubiš 2,4 % Andrej Danko* - Marián Kotleba 1,8 % Patrik Dubovský - Róbert Švec - Milan Náhlik 1,1 %

*18. marca sa vzdal kandidatúry v prospech Štefana Harabina

**Andrej Danko, Patrik Dubovský a Róbert Švec by nezískali ani 1 % hlasov

Zatiaľ čo v prvom kole by Pellegrini skončil pred Korčokom len o 0,8 %, v druhom by bol rozdiel podstatne vyšší.

PREZIDENSTKÉ VOĽBY SR 2024 (2. KOLO) PRIESKUM AGENTÚRY FOCUS Z DŇA 14.3.2024 MENO KANDIDÁTA POČET PERCENT Peter Pellegrini 53,4 % Ivan Korčok 46,6 %

Kurzy na prezidentské voľby 2024: Tipsport, Fortuna, Synottip a DOXXbet

Vzhľadom na výsledky predvolebných prieskumov je v stávkových kanceláriách jasným favoritom Peter Pellegrini. Líder strany HLAS – SD má najnižší kurz aj na víťazstvo v 1. kole. Podrobné informácie o tom, ako vidia šance kandidátov stávkové kancelárie nájdete na tomto odkaze.

PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2024:

KURZY NA VÍŤAZA 1. KOLA (18.3.2024) KANDIDÁT TIPSPORT FORTUNA DOXXBET SYNOTTIP Peter Pellegrini 1,55 1,65 1,60 1,65 Ivan Korčok 2,29 2,13 2,20 2,15 Štefan Harabin 167,00 99,00 45,00 40,00 Igor Matovič 2456,00 2000,00 1250,00 2500,00 Ján Kubiš 3900,00 3000,00 2000,00 4000,00 Krisztián Forró 3900,00 3000,00 1500,00 4000,00 Marián Kotleba 5000,00 5000,00 2500,00 5000,00 Patrik Dubovský 5000,00 5000,00 3000,00 5000,00 Róbert Švec 5000,00 5000,00 3000,00 6000,00 Milan Náhlik 5000,00 5000,00 3000,00 6000,00

Vcelku zaujímavé sú kurzy na víťazstvo Štefana Harabina v 1. kole. V jednotlivých stávkových kanceláriách vidíme značnú odchýlku. Zatiaľ čo bookmakeri v DOXXbete sú pomerne opatrní a na bývalého predsedu Najvyššieho súdu SR vypísali kurz 45, Tipsport láka odvážlivcov s hodnotou 167. Treba však skonštatovať, že v DOXXbete sa miernili aj pri ďalších kandidátoch, kde pre istotu nešli nad 3000.

Celkového víťaza vidia bookmakeri ešte jednoznačnejšie:

PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2024:

KURZY NA VÍŤAZA 2. KOLA (18.3.2024) KANDIDÁT TIPSPORT FORTUNA DOXXBET SYNOTTIP Peter Pellegrini 1,33 1,37 1,42 1,40 Ivan Korčok 3,15 3,00 2,55 2,95 Štefan Harabin 167,00 99,00 50,00 40,00 Igor Matovič 4786,00 4000,00 1500,00 4500,00 Ján Kubiš 4995,00 4000,00 2500,00 5000,00 Krisztián Forró 4995,00 5000,00 2000,00 5000,00 Marián Kotleba 5000,00 5000,00 3000,00 5500,00 Patrik Dubovský 5000,00 5000,00 3500,00 5500,00 Róbert Švec 5000,00 6000,00 3500,00 6000,00 Milan Náhlik 5000,00 6000,00 3500,00 6000,00

Prezidentské voľby 2024: Koho ľudia najviac tipujú?

Ak sa pozrieme na kurzy na celkového víťaza, od Matoviča nižšie rastú do astronomických rozmerov. Niet sa čomu diviť, veď podľa prieskumov majú kandidáti okrem Pellegriniho, Korčoka či Harabina mizivú šancu na úspech. Paradoxne, najviac tiketov putuje práve na Štefana Harabina, na ktorého tipéri v Tipsporte stavili k 18. marcu až 287 368 eur. Šanca na výhru je síce malá, no zrejme si povedali, že ten kurz stojí za vyskúšanie.