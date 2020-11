Prezidentské voľby v USA: Trump získava kľúčové štáty, ale na víťaza si zrejme počkáme dlhšie a môže to byť stále aj Biden (online)

Hoci je utorok volebný deň, rekordný počet voličov – viac ako 100 miliónov – už hlasoval vopred, vrátane oboch zmienených kandidátov.

Práve v dôsledku predčasného hlasovania prostredníctvom pošty, o ktoré v čase pandémie nového koronavírusu vzrástol záujem, bude čakanie na výsledky trvať dlhšie, možno niekoľko dní až týždňov. Mnoho kľúčových štátov má stále nevyriešené státisíce hlasovacích lístkov po tom, čo veľký príliv korešpondenčných hlasov spomalil ich rátanie.

Trump oznámil svoju kandidatúru už v roku 2017. Zástupca Republikánskej strany v primárkach získal viac ako 18 miliónov hlasov, čo je doterajší rekord.

Biden potvrdil kandidatúru v apríli 2019. Favorizovaným menom Demokratickej strany sa stal po tom, ako v apríli 2020 odstúpil z boja Bernie Sanders.

Američania si okrem prezidenta zvolili aj zástupcov do Snemovne reprezentantov a Senátu Kongresu Spojených štátov.

Online – prezidentské voľby v USA

minúta po minúte (časy sú v SEČ)

9:17 Americký akciový trh počas dňa volieb prezidenta USA, výrazne posilnil. Investori najmä dúfajú, že voľby relatívne skoro prinesú jasného víťaza. To, či to bude prezident Donald Trump alebo bývalý viceprezident Joe Biden, je podľa trhov druhoradé. Predpokladá sa však, že ak by zvíťazil Biden, mohlo by to otvoriť dvere pre veľký balík pomoci ekonomike, najmä ak by demokrati získali kontrolu nad Senátom.

Index S&P 500 posilnil o 1,8 percenta na 3 369,16 bodu. Priemyselný index Dow Jones si pripísal 2,1 percenta a uzavrel na úrovni 27 480,03 bodu. Technologický Nasdaq si prilepšil o 1,9 percenta na 11 160,57 bodu a index menších spoločností Russell 2000 stúpol o 2,9 percenta na 1 614,30 bodu.

Ázijské akciové trhy v stredu posilnili, keďže investori zaujali optimistický postoj k americkým prezidentským voľbám, ktoré ešte nie sú rozhodnuté. Hlavný tokijský index Nikkei 225 stúpol o 1,7 percenta na 23 695,23 bodu. Index juhokórejskej burzy Kospi si prilepšil o 0,6 percenta a čínsky index Shanghai Composite vzrástol o 0,1 percenta.

9:04 O novom alebo staronovom „obyvateľovi“ Bieleho domu rozhodnú štáty Wisconsin (10 voliteľov), Pensylvánia (20 voliteľov) a Michigan (16 voliteľov). Aktuálny „stav“ je Donald Trump (213) a Joe Biden (238) – prezidentské voľby vyhráva kandidát s najmenej 270 hlasmi zo Zboru voliteľov, ktorý má 538 členov zastupujúcich jednotlivé štáty.

8:56 Donald Trump neobhájil svoje víťazstvo z Arizony spred štyroch rokov a 11 hlasov voliteľov si z tohto štátu získal Joe Biden. „V Arizone pritom demokratický kandidát zvíťazil za posledných 72 rokov len raz,“ uvádza agentúra AP. 8:46 Je zaujímavé sledovať, ako postupne nabiehajú čísla z jednotlivých amerických štátov. Mnohí komentátori zažívajú isté „déjà vu“ spred štyroch rokov, keď sledovali predbežné výsledky na Floride a v industriálnych štátoch na severe (Wisconsin, Michigan, Pennsylvánia), ktoré prekvapivo favorizovali Donalda Trumpa. Tento scenár sa čiastočne zopakoval. 8:29 Donald Trump v prejave v Bielom dome okrem iného uviedol, že sa považuje za víťaza volieb. Tvrdil, že vyhral aj v štátoch Georgia a Severná Karolína, kde ešte hlasy nie sú spočítané. 8:02 Republikánsky kongresman Adam Kinzinger skritizoval prezidenta Donalda Trumpa za jeho status na Twitteri, v ktorom obvinili demokratov z toho, že chcú „ukradnúť voľby“. „Stop. Bodka. Hlasy sa spočítajú a buď vyhráte alebo prohráte. A Amerika to prijme. Trpezlivost je cnosť,“ napísal Kinzinger.

7:43 Od uzavretia volebných miestností v USA prešlo už niekoľko hodín, výsledok je zatiaľ stále nejasný. Mnoho kľúčových štátov má stále nevyriešené státisíce hlasovacích lístkov po tom, čo veľký príliv korešpondenčných hlasov spomalil ich rátanie. Stále nie sú spočítané výsledky z Nevady (6), Mainu (3), Severnej Karolíny (15), Georgie (16), Aljašky (3), Wisconsinu (10), Pensylvánie (20), Arizony (11) a Michiganu (16).

7:18 Donald Trump po dôležitých štátoch Florida a Ohio získal aj Texas s 38 hlasmi voliteľov a celkovo tak stúpol na 213. Joe Biden je na 224. (výsledky prezidentských volieb v USA)

7:06 Donald Trump na Twitteri napísal, že si vedú omnoho lepšie ako demokrati, ale oni sa pokúšajú ukradnúť voľby. „Nikdy im to nedovolíme?“ dodal s tým, že po uzatvrení volebných miestností sa hlasovať nemá.