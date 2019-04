Prezidentskí kandidáti na Ukrajine odštartovali debatu osobnými útokmi

Na snímke zľava súčasný prezident Ukrajiny Petro Porošenko a prezidentský kandidát, zabávač a herec Volodymyr Zelenskyj počas duelu na Národnom olympijskom komplexe Olympijskyj v Kyjeve 19. apríla 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 19. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Petro Porošenko a jeho súper Volodymyr Zelenskyj začali v piatok svoju prvú a jedinú predvolebnú debatu podaním ruky, avšak čoskoro prešli k osobným útokom, píše agentúra AFP.Na večernú debatu na národný štadión Olimpijskyj v Kyjeve prišli tisíce ľudí, približný počet účastníkov nebol bezprostredne známy. Podujatie sprevádzali prísne bezpečnostné opatrenia nielen na samotnom štadióne, ale aj v jeho širšom okolí.Duel sa koná dva dni pred nedeľňajším rozhodujúcim kolom prezidentských volieb, v ktorých podľa prieskumov Porošenka zrejme hladko porazí zabávač a herec Zelenskyj, ktorý nemá žiadne politické skúsenosti.Ako prvý prehovoril Zelenskyj:vyhlásil a smerom k Porošenkovi dodal:Úradujúca hlava štátu sa naopak snažila prezentovať Zelenského nedostatok skúseností z politiky ako vážny hendikep. Vyhlásila, že tento komik nie je dostatočne kompetentný na to, aby mohol zastávať prezidentský úrad a byť najvyšším veliteľom ozbrojených síl.Podľa Porošenka je Zelenského kandidatúra len, a každému sa zdá, že v ňom "môže nájsť to, čo hľadá".Prezident pritom prezentoval seba ako skúseného a úspešného politika, ktorému sa za päť rokov vo funkcii toho veľa podarilo. Pripomenul, že keď v roku 2014 nastupoval do úradu, Ukrajina bola krajinou "Agentúra DPA si všíma, že počas debaty stáli za Porošenkom muži v uniformách s ukrajinskými vlajkami, zatiaľ čo za Zelenským len ľudia v bežných oblekoch.Priebeh debaty sledovali aj v Kremli, ako to vopred v piatok avizoval jeho hovorca Dmitrij Peskov. Celú diskusiu mali podľa Peskova v Kremli nahrávať, aby si záznam z nej mohol pozrieť ruský prezident Vladimir Putin, keď bude mať na to čas.V prvom kole prezidentských volieb, ktoré sa konalo 31. marca, získal Zelenskyj 30,24 percenta a Porošenko 15,95 percenta hlasov.Podľa prieskumu verejnej mienky, ktorý vo štvrtok zverejnila ukrajinská spoločnosť Rejting, má Zelenskyj pred druhým kolom volieb podporu takmer 58 percent, zatiaľ čo Porošenka by volilo necelých 22 percent opýtaných.