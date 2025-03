Prezidentský palác sa na jednu noc stane galériou, projekcia insitného umenia oživí jeho priečelie

Projekcia obsahuje 30 diel

Na priečelí Prezidentského paláca ožije insitné umenie z Kovačice . Ako informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta (KP) SR, svetelnú projekciu diel insitných maliarov zo srbskej Kovačice, ktoré zachytávajú tradície a každodenný život, si verejnosť bude môcť pozrieť vo štvrtok, teda 20. marca, od 18:00 do 22:00 z Hodžovho námestia.„Kancelária prezidenta SR vyjadrila potešenie, že môže byť súčasťou tohto projektu. Sídlo hlavy štátu sa tak zmení v tento večer na jedinečnú galériu,“ uviedli z KP SR. Súčasťou projekcie budú diela medzinárodne uznávanej autorky Zuzany Chalupovej, a tiež umelcov Martina Jonáša a Jána Kňazovica.„Projekcia 30 diel (10 malieb od každého autora) bude zároveň pripomenutím si stého výročia narodenia týchto významných predstaviteľov kovačického insitného maliarstva,“ informuje KP SR. Zároveň má symbolicky zvýrazniť jeho dôležitosť v rámci slovenského kultúrneho dedičstva v zahraničí.„Insitní maliari z Kovačice prekročili nielen hranice svojej krajiny, ale aj vlastného osudu – z roľníkov a remeselníkov sa stali umelcami, ktorých diela si našli cestu do celého sveta,“ uvádza jeden zo sprievodných textov, ktoré budú súčasťou vizuálnej prezentácie. KP SR podotkla, že ide o originálnu oslavu umenia z Kovačice, a pripomenula, že nedávno sa mu dostalo významného uznania.„V decembri minulého roka bola zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO , čo predstavuje úspech nielen pre týchto umelcov, ale aj slovenskú zahraničnú komunitu. Slovenská diplomacia tento proces aktívne podporovala, keďže toto umenie je jedinečným spojením medzi krajinami,“ uviedla KP SR. Organizátorom projekcie je OZ Biela noc , spolupracuje na nej s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí