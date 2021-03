Prezidentský palác sa ponoril do tmy, kancelária hlavy štátu sa zapojila do Hodiny Zeme

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.3.2021 (Webnoviny.sk) - Kancelária prezidenta SR sa v sobotu 27. marca pripojila ku globálnej iniciatíve Hodina Zeme. O 20:30 sa na hodinu vyplo osvetlenie Prezidentského paláca. V tlačovej správe o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec . Hodina Zeme upozorňuje na prepojenosť sveta v boji za ochranu planéty a klímy.Tohoročná kampaň sa zameriava na zvýšenie tlaku k prijatiu konkrétnych a ambicióznych záväzkov do roku 2030 na konferencii OSN o biodiverzite, ktorá sa bude koncom roka konať v Číne. Hodinu Zeme tento rok podporil aj generálny tajomník OSN António Guterres s odkazom na to, že práve tento rok môžu lídri prijať kľúčové globálne záväzky pre ochranu životného prostredia.Kancelária prezidenta SR chce byť podľa slov Strižinca v tomto prístupe inšpiráciou a príkladom. Prezidentka Zuzana Čaputová už vlani ohlásila ambíciu prezidentskej kancelárie stať sa do roku 2030 prvou uhlíkovo neutrálnou verejnou inštitúciou na Slovensku.