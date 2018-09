PREŽILI TRAJA ĽUDIA AJ DIEŤA: V Južnom Sudáne sa zrútilo lietadlo

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Džuba 9. septembra (TASR) - Pravdepodobne 21 ľudí zahynulo pri havárii malého dopravného lietadla, ktoré sa v nedeľu zrútilo do rieky v strednej časti Južného Sudánu. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na vyhlásenie juhosudánskeho ministerstva informácií.Stroj spoločnosti Baby Air bol na trase z metropoly Džuba do mesta Yirol v strednej časti Južného Sudánu, keď sa z neznámych príčin zrútil do rieky. O aký typ lietadla išlo agentúry neuviedli.Nehodu údajne prežili traja ľudia vrátane trojročného dieťaťa a talianskeho lekára, ktorý pracuje pre bližšie nešpecifikovanú humanitárnu organizáciu.Podľa agentúry Reuters si nehoda vyžiadala 17 životov, tri osoby haváriu prežili a dvaja ľudia sú stále nezvestní.