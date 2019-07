Pri asistentoch učiteľov nie je naplnená ani polovica požiadaviek škôl

Ilustračná snímka. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. júla (TASR) - Pri žiadostiach škôl o pridelenie asistentov učiteľov nie je naplnená ani polovica ich požiadaviek. Uviedol to Viktor Križo zo Slovenskej komory učiteľov (SKU). Rezort školstva namieta, že pri zabezpečovaní asistentov učiteľov vychádza školám v ústrety v najväčšej možnej miere.uviedol vo svojom stanovisku Križo. Ako ďalej doplnil,SKU tiež upozorňuje na to, že rezort školstva stanovil mesačný normatív na osobné náklady na asistenta učiteľa vo výške 924 eur, čo v čistom predstavuje zhruba 542 eur.poznamenal Križo.Na nedostatočný počet asistentov učiteľov poukázal aj poslanec Národnej rady SR Miroslav Sopko (OĽaNO).upozornil. Aktuálne by mali školy podľa Sopka dostávať financie na zabezpečenie odborných zamestnancov, ak majú 20 a viac začlenených žiakov - cez zvýšený normatív. To podľa neho nestačí aj na odmeňovanie učiteľov, ktorí s deťmi pracujú.Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v reakcii pre TASR poukázalo napríklad na projekt, ktorý dofinancovalo sumou 1.408.082 eur.zdôvodnilo ministerstvo. Rezort školstva tiež avizoval nadväzujúci národný projekt, ktorý má ambíciu zaviesťRezort školstva informoval o tom, že v školskom roku 2018/2019 ho žiadali o 5845 asistentov pre 16.583 žiakov. Rezort vyhovel 40,7 percenta žiadostí. Na rok 2019 bol preto rozpočet upravený na 26.373.709 eur.uzavrel rezort školstva.