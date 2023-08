Pri Bachmute prišlo o život šesť ukrajinských pilotov, zahynuli pri plnení bojovej úlohy

30.8.2023 (SITA.sk) - Počas bojovej misie pri Bachmute zahynulo šesť ukrajinských pilotov. Ako referuje spravodajský web CNN, v stredu to pre národný rozhlas povedal Jevhen Rakita, hovorca 18. samostatnej armádnej leteckej brigády Ihora Sikorského.„Dňa 29. augusta zahynulo v sektore Bachmut šesť pilotov z 18. samostatnej armádnej leteckej brigády Ihora Sikorského. Stalo sa to pri plnení bojovej úlohy,“ povedal Rakita.Taktiež poznamenal, že všetkých šesť pilotov malo dôstojnícku hodnosť. Rovnako aj to, že podrobnosti o incidente nebudú z bezpečnostných dôvodov zverejnené.