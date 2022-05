Pri brutálnom zásahu brazílskej polície zomrel černoch priamo v ich aute, napchali ho do kufra a nechali udusiť plynom (video)

Muž sa v kufri zadusil

Muž trpel schizofréniou

Mohlo ísť o rasizmus

27.5.2022 (Webnoviny.sk) - Úmrtie černocha, ktorého natlačili do kufra policajného auta, kde bol spustený dymový granát, vyvolalo v Brazílii vlnu pobúrenia. Incident sa stal v stredu v meste Umbaúba v brazílskom štáte Sergipe.Zábery z neho ukazujú dvoch policajtov, ako držia kufor auta, keď v ňom bol brániaci sa muž a vychádzal z neho hustý dym. Správa z pitvy vo štvrtok potvrdila, že 38-ročný Genivaldo de Jesus Santos zomrel v dôsledku zadusenia.Federálna diaľničná polícia uviedla, že začala disciplinárne konanie na prešetrenie konania policajtov a federálna polícia zase vyšetruje okolnosti úmrtia Santosa. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Okolo incidentu kolujú sporné správy. Polícia vo vyhlásení uviedla, že Santosa zatkli, pretože aktívne odporoval policajtom, a pre jeho agresivitu na neho použili „imobilizačné techniky a nástroje s menším útočným potenciálom“, aby ho zadržali.Synovec zosnulého Wallison de Jesus však pre miestne médiá povedal, že bol na mieste, keď jeho strýko išiel na motorke a zastavili ho dvaja diaľniční policajti s tým, že si má nadvihnúť tričko.Keďže bral lieky na schizofréniu, začal byť nervózny, keď policajti našli lieky. De Jesus povedal, že upozornil policajtov na stav jeho strýka, no potom „sa začalo mučenie“. Policajti ho pritlačili k zemi a potom ho natlačili do kufra vozidla.Synovec zosnulého povedal, že policajti odišli na policajnú stanicu a odviezli ho do nemocnice, keď zistili, že je v bezvedomí. Vo vyhlásení polície sa uvádza, že Santosa v nemocnici vyhlásili za mŕtveho. Pitva vykonaná štátnym súdnym lekárskym ústavom uviedla, že zomrel na asfyxiu, ale nedokázala určiť, čo ju spôsobilo.Incident si naprieč Brazíliou vyžiadal rozsiahle odsúdenie a mnohí kritizujú konanie policajtov ako rasistický čin. Pred pohrebom sa podľa spravodajského portálu G1 v Umbaúbe konal protest, počas ktorého na ceste, kde muž prišiel o život, zapálili pneumatiky.BBC pripomína, že policajné násilie v Brazílii nie je nezvyčajné. Pri policajnom zásahu vo favele v Riu de Janeiro tento mesiac napríklad zomrelo viac ako 20 ľudí.