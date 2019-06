Pri cestovaní treba dávať pozor na bezpečnosť cestovného dokladu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. júna (TASR) – Pri cestách do zahraničia treba osobitne dbať na bezpečnosť cestovného dokladu.radí riaditeľ konzulárneho odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Martin Bezák. V prípade odcudzenia cestovného dokladu možno kópiu použiť pri požiadaní o náhradný doklad.Občania Slovenska môžu s občianskym preukazom, ktorý má formu identifikačnej karty, cestovať do všetkých členských štátov Európskej únie a tiež na Island, do Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska, Čiernej Hory, Bosny a Hercegoviny, Severomacedónskej republiky, Srbska, Albánska, Gruzínska, Moldavska a Gibraltáru. Pri cestách do iných štátov sa vyžaduje predloženie platného cestovného pasu, pripomína MZVaEZ SR na svojej webovej stránke. Cestovný pas by vo všeobecnosti mal byť platný minimálne šesť mesiacov po predpokladanom ukončení pobytu v krajine." hovorí zástupca MZVaEZ SR. Z hľadiska bezpečnosti však podľa neho nemožno namietať, ak si človek nechá originál napríklad v trezore v ubytovacom zariadení. Ak niekto nosí so sebou pas aj občiansky preukaz, Bezák radí ich nemať na rovnakom mieste.MZVaEZ SR tiež zadarmo ponúka mobilnú aplikáciu Svetobežka, do ktorej je tiež možné nahrať dátovú stranu cestovného pasu alebo občianskeho preukazu. Ponúka aj ďalšie informácie, vrátane zoznamu zastupiteľských úradov Slovenska v zahraničí.hovorí Bezák. Potvrdenie treba predložiť na zastupiteľskom úrade a požiadať o náhradný cestovný doklad, ktorý umožní občanovi návrat na Slovensko. V prípade, že sa doklad stratí v krajine, v ktorej nie je zastupiteľský úrad SR, napríklad v Maroku či Azerbajdžane, turista by mal navštíviť zastupiteľský úrad inej členskej krajiny Európskej únie (EÚ), napríklad Českej republiky.vysvetľuje Bezák.Tento doklad človek tiež potrebuje pri podaní žiadosti o nový cestovný doklad na území SR. Pri výstupe z krajiny, kde sa pôvodný doklad stratil alebo ho odcudzili, treba mať pri sebe potvrdenie o udalosti, keďže hraničné orgány alebo letecká spoločnosť ho môžu vyžadovať.povedal riaditeľ konzulárneho odboru MZVaEZ SR.opisuje prípad zneužitia.pripomenul.hovorí Bezák. O špecifikách jednotlivých krajín, sa podľa neho treba informovať na zastupiteľských úradoch a tiež pamätať na osobité podmienky, ktoré si môžu stanovovať napríklad letecké spoločnosti alebo iní prepravcovia.