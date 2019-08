Pri dejisku summitu krajín G7 došlo k zrážkam demonštrantov s políciou

Na snímke nemecká kancelárka Angela Merkelová po prílete na summit lídrov krajín skupiny G7 v juhofrancúzskom Biarritzi 24. augusta 2019. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Biarritz 24. augusta (TASR) - K zrážkam došlo len krátko po tom, ako sa summit lídrov hlavných západných mocností a Japonska začal. Ešte pred tým prebehla bez väčších incidentov omnoho väčšia akcia protestu, na ktorej sa podľa organizátorov zúčastnilo až 15.000 ľudí.a summitu krajín G7. Ten sa bude až do pondelka konať vo francúzskom kúpeľnom meste Biarritz. Informovala o tom agentúra DPA.Demonštranti hádzali podľa svedectva novinára agentúry DPA kamene na policajtov, ktorí blokovali vstup na most v meste Bayonne. Príslušníci bezpečnostných zložiek odpovedali použitím slzotvorného plynu a vodného dela.K zrážkam došlo len krátko po tom, ako sa summit lídrov hlavných západných mocností a Japonska začal. Ešte pred tým prebehla bez väčších incidentov omnoho väčšia akcia protestu, na ktorej sa podľa organizátorov zúčastnilo až 15.000 ľudí.Francúzske úrady zakázali v čase konania summitu vstup na väčšinu územia Biarritzu, ktorý sa však netýka obyvateľov mesta a osôb tam zamestnaných.Do prímorského letoviska na juhozápade francúzska bolo nasadených 13.200 príslušníkov polície a žandarmérie spolu aj s dodatočnými prokurátormi. Francúzsky minister vnútra Christophe Castaner varoval v súvislosti so summitom, že úrady nebudú tolerovať žiadne nepokoje.