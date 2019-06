Pri dodržiavaní týchto pravidiel sa nemusí dovolenka predražiť

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. júna (TASR) - S letom sa blíži aj čas dovoleniek a cestovania, teda obdobie, ktoré pre dovolenkárov znamená vynaložiť nemalé finančné prostriedky. Preto by si mali dať pozor, aby sa výlet zbytočne nepredražil. Ešte pred vycestovaním do zahraničia by sa mala venovať pozornosť tomu, ako sa uhradí ubytovanie alebo letenky. V tomto prípade je totiž výhodnejšie uprednostniť platbu kartou pred bankovým prevodom.radí Linda Gáliková z 365.bank.Podľa nej v prípade rezervácie ubytovania cez „sharing“ platformy, akou je napríklad Airbnb, si treba dať pozor na príliš lákavé ceny a je vhodné si pozrieť aj recenzie a hodnotenia. Nielenže sa tým možno vyhnúť nesplneným očakávaniam, ale v prvom rade sa takto odhalia možní podvodníci.zdôrazňuje Gáliková.K dovolenkám patria tiež rôzne väčšie či menšie nákupy. Tam, kde je to možné, treba platiť kartou, ešte lepšie mobilom alebo hodinkami ako hotovosťou. Dokonca je dobré nechať kartu zamknutú v hotelovej izbe, pretože pri strate mobilu, sa karta môže používať ďalej bez toho, aby sa musela zablokovať. Hoci je vhodné mať malú sumu peňazí pri sebe aj v hotovosti, bezpečnejšie je platiť bezhotovostne vždy, keď sa dá.uzatvára Gáliková.