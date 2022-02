Pri dopravnej nehode troch áut neďaleko Trnavy vyhasli dva ľudské životy (foto)

Auto odhodilo do rýchleho jazdného pruhu

Počet nehôd v kraji rastie

18.2.2022 (Webnoviny.sk) - Až dve obete si vyžiadala štvrtková dopravná nehoda na diaľnici R1 pri obci Vlčkovce v okrese Trnava, pri ktorej sa zrazili dve osobné autá a kamión. Jeden z účastníkov nehody zomrel priamo na mieste, druhý v nemocnici.Vodič Fordu Focus sa podľa informácií polície zaradil pred kamión, ktorý predchádzal. Potom začal z nezistených dôvodov brzdiť, kamionista už nestihol zareagovať a do auta narazil.Ford v dôsledku nárazu odhodilo do rýchlejšieho pruhu priamo do jazdnej dráhy terénneho auta Chevrolet Colorado.Ako informovala trnavská policajná hovorkyňa Zlatica Antalová, pri nehode zahynul 53 ročný spolujazdec z Fordu. Jeho 62 ročného vodiča záchranári vrtuľníkom transportovali do nemocnice, tam svojim zraneniam podľahol.Vodič terénneho auta a ani kamionista sa pri nehode nezranili. Polícia okolnosti tejto tragickej nehody naďalej intenzívne vyšetruje.Polícia v Trnavskom kraji podľa Antalovej eviduje od začiatku roku už päť tragických dopravných nehôd, pri ktorých zomrelo sedem osôb. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku ide o 100 % nárast.