|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 1.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Tatiana
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
01. februára 2026
Pri dopravnej nehode v obci Reca zahynul 54-ročný chodec, polícia vyšetruje okolnosti tragédie
Tagy: Tragická dopravná nehoda
Život 54-ročného muža vyhasol v sobotu podvečer pri dopravnej nehode v okres Senec. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave ...
Zdieľať
1.2.2026 (SITA.sk) - Život 54-ročného muža vyhasol v sobotu podvečer pri dopravnej nehode v okres Senec. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Katarína Bartošová, pri nehode na výjazde z obce Reca smerom na Veľký Grob zrazilo vozidlo Škoda Karoq 54-ročného chodca. „Chodec pri zrážke utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol,“ skonštatovala Bartošová.
Dodala, že vykonanou dychovou skúškou u vodiča alkohol zistený nebol. „Presné okolnosti, ako aj príčiny vzniku dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ dodala policajná hovorkyňa.
Zdroj: SITA.sk - Pri dopravnej nehode v obci Reca zahynul 54-ročný chodec, polícia vyšetruje okolnosti tragédie © SITA Všetky práva vyhradené.
Dodala, že vykonanou dychovou skúškou u vodiča alkohol zistený nebol. „Presné okolnosti, ako aj príčiny vzniku dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ dodala policajná hovorkyňa.
Zdroj: SITA.sk - Pri dopravnej nehode v obci Reca zahynul 54-ročný chodec, polícia vyšetruje okolnosti tragédie © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Tragická dopravná nehoda
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Prvá návšteva slovenského predstaviteľa v Andorre. Marek Eštok hovoril o daniach, EÚ aj Ukrajine – FOTO
Prvá návšteva slovenského predstaviteľa v Andorre. Marek Eštok hovoril o daniach, EÚ aj Ukrajine – FOTO