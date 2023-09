Pri dopravnej nehode vozidla patriaceho OSN v Keni prišla o život žena zo Slovenska

3.9.2023 (SITA.sk) - Pri tragickej dopravnej nehode vozidla patriaceho Organizácii Spojených národov (OSN) v Keni prišla o život žena.Podľa miestneho webu the-star.co.ke to bola česká občianka, no nemenovaný zdroj pre agentúru SITA uviedol, že zosnulá bola slovenská štátna príslušníčka. Automobil šoféroval jej manžel.Ako uviedol Jos Mudavadi, policajný veliteľ okresu Athi River South, vodič v dôsledku nehody utrpel zlomeninu ľavej ruky a jeho manželka zomrela na mieste.Havária sa stala v sobotu popoludní pozdĺž diaľnice z Nairobi do Mombasy, keď sa vozidlo Mitsubishi Pajero, ktoré viedol 43-ročný Maročan pracujúci Úrad OSN pre znižovanie rizika katastrof, čelne zrazilo s nákladným autom.