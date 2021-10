Pri dopravnej nehode zomrel Lars Vilks, autor karikatúry Mohameda

Švédsky umelec Lars Vilks, ktorý sa stal známym prostredníctvom kontroverznej kresby proroka Mohameda s telom psa, zomrel v nedeľu následkom dopravnej nehody. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na švédske médiá.





K smrteľnej nehode došlo na diaľnici neďaleko mesta Markaryd na juhu krajiny, keď sa nákladné auto zrazilo s civilným policajným vozidlom, v ktorom sa 75-ročný Vilks viezol podľa tlačovej agentúry TT spolu so svojou ochrankou. Okrem samotného karikaturistu zomreli i dvaja policajti, uviedla švédska polícia pre agentúru AFP. Príčina nehody je predmetom vyšetrovania.Vilks žil od roku 2007 pre vyhrážky smrťou, ktoré sa mu dostávali v súvislosti so sporným zobrazením Mohameda, pod policajnou ochranou. Ako vysvetľuje AP, konzervatívni moslimovia považujú psy za nečisté a islamské právo vo všeobecnosti zakazuje akékoľvek zobrazovanie proroka z dôvodu, že to môže viesť k modlárstvu.Na umelcovu hlavu vypísala pre jeho tvorbu odmenu teroristická organizácia al-Káida. V roku 2010 sa dvaja muži pokúsili podpáliť jeho dom. V roku 2015 sa stal zase na podujatí na podporu slobody prejavu v dánskej metropole Kodaň terčom útoku 22-ročného muža s palestínskym pôvodom. Hoci sa útočníkovi Vilksa usmrtiť nepodarilo, o život prišiel dánsky filmár Finn Nörgaard a zranenia utrpeli traja policajti. Neskôr zabil páchateľ pred miestnou synagógou i židovského ochrankára a zranil ďalších dvoch policajtov. Vlani sa žena z amerického štátu Pensylvánia priznala, že bola zapojená do pokusu o Vilksovo zabitie.