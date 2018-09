Pri Frontexe môže byť problém s velením, zhodli sa Paška s Klusom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. septembra (TASR) - Posilnenie Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) je najlepším riešením pre ochranu hraníc EÚ, uviedol v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy člen Zahraničného výboru Národnej rady (NR) SR Martin Klus (SaS). S ďalším členom Jaroslavom Paškom (SNS) sa zhodli, že v súvislosti s Frontexom môže nastať problém v otázke velenia a nadradenosti voči príslušným orgánom jednotlivých členských štátov.Kompetencie Frontexu navrhujú poslanci riešiť rokovaniami. Podporili aj myšlienku budovania tzv. predpolí v severoafrických štátoch, čím by sa mohol znížiť počet migrantov prichádzajúcich do Európy. Klus uznal, že ich budovanie bude stáť veľa peňazí, ale uviedol, že to bude finančne menej náročné ako rozdeľovanie migrantov do štátov EÚ.Diskutujúci poslanci sa zhodli aj v kritike na adresu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona za jeho výrok, že krajiny Európskej únie (EÚ), ktoré odmietajú prejaviť solidaritu s ostatnými členmi EÚ, by mohli byť vylúčené zo schengenského priestoru a odrezané od štrukturálnych fondov. Klus i Paška označili Macronove slová za zbytočné a rozdeľujúce.Témou diskusie Sobotných dialógov bola aj správa Európskeho parlamentu o stave demokracie v Maďarsku. Klus a Paška ju považujú za zbytočnú iniciatívu. Paška v tejto súvislosti vyslovil obavy, že tento "slepý výstrel" môže mať za dôsledok zhoršenie vzťahov EÚ s Maďarskom.Klus poukázal na to, že správa europarlamentu obsahovala aj problémy, ktoré už Maďarsko aktívne rieši. Podľa neho "zastrašovanie Maďarska nie je v poriadku". S poslancom Paškom sa zhodli v tom, že cieľom správy bolo "potrestať (maďarského premiéra Viktora) Orbána".Poslanci sa venovali aj vývoju v kauze pokusu o otrávenie bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa. Podľa Klusa po najnovších zisteniach Británie v oblasti pravdepodobných páchateľov treba, aby SR "konečne konala".apeloval.Paška však uviedol, že s vyhosťovaním by bol zatiaľ opatrný. Domnieva sa, že Británia by mala najprv predložiť relevantné dôkazy o vine podozrivých Rusov.Poslanci sa nezhodli ani v názore na to, či Rusko vedie voči SR hybridnú vojnu. Podľa Pašku pre SNS je neprijateľné označovať Rusko za hrozbu pre SR.vyhlásil Paška.Klus však vyhlásil, že pre SaS je Rusko v rámci hybridných vojen problém a "treba to riešiť". Upozornil, že inštitúcie v SR - na rozdiel od iných krajín EÚ - nijako neriešia kybernetické útoky, čo uňho v súvislosti s blížiacimi sa voľbami vyvoláva obavy.