Pri globálnej operácii bolo za pranie peňazí zatknutých vyše 200 ľudí

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Haag 4. decembra (TASR) - Vyše 200 ľudí zatkli v 31 krajinách v rámci celosvetového policajného zásahu proti praniu špinavých peňazí. V stredu vo vyhlásení to oznámil Europol, policajný úrad Európskej únie so sídlom v holandskom Haagu.Výsledkom razie, uskutočnenej v septembri a novembri, je 228 zatknutých osôb zapojených do prania peňazí prostredníctvom takzvaných bielych koní - osôb, ktoré nevedomky pomáhali presúvať ilegálne nadobudnuté peniaze medzi účtami alebo krajinami.Na operácii sa zúčastnili policajné a justičné orgány v európskych krajinách, ako aj v Austrálii, Spojených štátoch a na Ukrajine, citovala Europol tlačová agentúra AFP.dodal Europol vo vyhlásení.Európsky policajný úrad tiež napísal, že vyhľadávači bielych koní čoraz viac využívajú internetové zoznamky a sociálne médiá na zháňanie obetí a tie potom presvedčia, aby si otvorili bankový účet na maskovanie zasielania či prijímania peňazí.upozornil Europol.