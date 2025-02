Pri havárii autobusu v Guatemale zomrelo najmenej 51 ľudí

10.2.2025 (SITA.sk) - Najmenej 51 ľudí zahynulo v pondelok v hlavnom meste stredoamerického štátu Guatemala, keď autobus prerazil zábradlie a zrútil sa do rokliny. Podľa záchranárov išlo o jednu z najhorších dopravných nehôd v Latinskej Amerike za ostatné roky.Hovorca skupiny dobrovoľných hasičov, ktorá sa podieľala na záchrannom úsilí, Víctor Gómez potvrdil, že v provizórnej márnici sa nachádza 51 tiel. V autobuse sa viezlo viac ako 70 ľudí. Záchranárom sa z trosiek už podarilo vyslobodiť 10 zranených. Hasiči uviedli, že vodič autobusu stratil kontrolu nad vozidlom a pred pádom do rokliny narazil do niekoľkých malých áut.Guatemalský prezident Bernardo Arévalo vyjadril nad tragédiou ľútosť a vyhlásil štátny smútok. „Dnes je pre guatemalský národ ťažký deň," uviedol.