Pri havárii minibusu v Turecku zahynulo desať migrantov, 30 sa zranilo

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Istanbul 26. júna (TASR) - Desať nelegálnych migrantov prišlo o život a 30 utrpelo zranenia pri nehode minibusu na severozápade Turecka v blízkosti gréckych hraníc. Informovala o tom v stredu agentúra AFP s odvolaním sa na miestnych predstaviteľov a médiá.K nehode došlo po tom, ako vodič minibusu nereagoval na výzvu príslušníka bezpečnostných síl zastaviť vozidlo a naopak, ešte zrýchlil a následne ním narazil do obchodu, uviedol v stanovisku guvernér provincie Edirne.V minibuse sa viezlo 40 cestujúcich. Tí, čo náraz prežili, utrpeli podľa tureckej agentúry DHA zranenia. Národnosť migrantov nebola bezprostredne známa.Mnoho migrantov, ktorí utekajú zo svojich krajín pred vojnou a chudobou, sa pokúša dostať do Európy práve cez Turecko. Ako píše AFP, ich počet však od vypuknutia takzvanej migračnej krízy v roku 2015 klesá. V tomto roku prišlo do Grécka cez Turecko viac než milión ľudí.Dohoda medzi Ankarou a Európskou úniu z roku 2016 pomohla nekontrolovaný prílev migrantov zastaviť.V Turecku sa nachádza najviac utečencov na svete — približne štyri milióny. Väčšinu z nich tvoria Sýrčania.