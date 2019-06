Pri havárii výletnej lodi v Benátkach sa zranilo najmenej päť ľudí

Obrovská výletná loď MSC Opera (vzadu) narazila pri pokusu o zakotvenie do prístavného móla a menšieho plavidla (vpredu) 2. júna 2019 v Benátkach. Ľahké zranenia pri tom utrpelo najmenej päť ľudí. Nehoda se odohrala v nedeľu ráno okolo 8:30 SELČ v kanáli Giudecca. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Benátky 2. júna (TASR) - Veľká výletná loď narazila v nedeľu na rušnom kanáli v Benátkach do prístavného móla a menšieho turistického riečneho plavidla. Píše o tom agentúra AP s odvolaním sa talianske médiá, ktoré uvádzajú, že pri havárii utrpelo ľahšie zranenia najmenej päť ľudí.K zrážke došlo ráno okolo 08.30 h na kanáli Giudecca, dôležitej dopravnej tepne, ktorou sa lode dostávajú až k Námestiu sv. Marka.Na videozázname z havárie vidno, ako obrovská loď s názvom MSC Opera nedokáže - pravdepodobne pre problémy s motorom - zastaviť a naráža do menšej lode i móla. Z miesta dopravnej nehody utekali v panike desiatky ľudí.Incident a jeho priebeh potvrdil na Twitteri aj benátsky starosta Luigi Brugnaro, spresňuje agentúra DPA.MSC Operu postavili v roku 2004. Má 1071 kajút a dokáže pojať 2675 cestujúcich. V súlade s cestovným poriadkom vyplávala z Benátok 26. mája a plavila sa do čiernohorského Kotoru a gréckych lokalít Mykonos, Santorini a Korfu. V nedeľu sa odtiaľ vracala do domovských Benátok.Benátky, ležiace v severnom Taliansku, sú veľmi populárnou destináciou pre turistov i samotné výletné lode, predovšetkým počas letnej turistickej sezóny.