Pri hromadnej nehode na diaľnici v Česku sa zranilo päť ľudí

26.7.2025 (SITA.sk) - Na diaľnici v Česku pri meste Ústí nad Labem sa v sobotu dopoludnia zrazili tri osobné autá. Nehoda si vyžiadala päť zranených. Troch ľudí museli previezť do nemocnice. Na mieste zasahovali hasiči, zdravotníci aj polícia. Premávku počas zásahu obmedzili do jedného pruhu. Referuje o tom portál TN.cz, ktorý cituje informácie hasičov na Facebooku.„Tri osoby z miesta nehody sme transportovali do Masarykovej nemocnice v Ústí nad Labem s ľahkými zraneniami," potvrdil hovorca záchranárov Patrik Christian Cmorej.Tlačový hovorca polície Václav Krieger pre TN.cz uviedol, že príčinou nehody bol zrejme nesprávny spôsob jazdy. „Dve autá sa zrazili a tretie nabúralo do nich," spresnil. Dodal však, že podrobné príčiny nehody stále vyšetrujú.