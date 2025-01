Pri konaní huliakovcov a migaľovcov cítiť spravodajské ruky, tvrdí Danko. Chce vedieť, kto ich riadi – VIDEO

Vyjadril sa aj na adresu ministerstva školstva

Bude žiadať Fica o iniciáciu zákona

22.1.2025 (SITA.sk) - Pri konaní poslancov okolo Rudolfa Huliaka Hlas-SD ) cítiť spravodajské ruky. Vyhlásil to predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko . Podľa neho je tu niekto, kto huliakovcov a migaľovcov koordinuje, pretože sa správajú rovnako.„Vidím koordináciu, pretože mne napíše Huliak list, aj Eštokovi napíšu list. Niekto týchto ľudí koordinuje a riadi. Chcem vedieť, kto to robí, kto podrýva autoritu našej vlády a rozbíja poslanecké kluby," vyhlásil Danko s tým, že mimovládkami „smrdí" aj ministerstvo školstva Ministerstvo Tomáša Druckera (Hlas-SD) podľa neho zamestnáva „slniečkárov". Ministra školstva preto vyzval, aby sa zbavilo všetkých ľudí z mimovládnych organizácií, ktorí ho riadia.„Viete, že pre mňa zo záhadných dôvodov opakovane Hlas požadoval odklad zákona o mimovládnych organizáciach," uviedol predseda SNS.Danko bude žiadať premiéra Roberta Fica Smer-SD ), aby inicioval zákon, na základe ktorého by boli verejní funkcionári povinní odovzdať čestné vyhlásenie, že nespolupracujú so žiadnymi bezpečnostnými zložkami iných štátov, či už západných, alebo východných. Požiadať ho o to chce na najbližšej Bezpečnostnej rade SR vo štvrtok 23. januára.„Ja si uvedomujem, že tu máme cudzie spravodajské zložky, ktoré sú aj partnerské a otázkou je, kde je hranica správania sa cudzej spravodajskej zložky vo vzťahu k štátu," dodal predseda SNS. Súčasne poukázal na to, že aj v ich vláde sú ľudia, ktorí s mimovládkami spolupracujú, a to sa podľa neho musí zmeniť.