Pri kúpe jazdeného auta by si záujemca mal overiť viaceré veci

Ilustračné foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. júna (TASR) - Vizuálna kontrola, autodiagnostika vozidla, aj overenie počtu najazdených kilometrov sú súčasťou preverenia auta pri jeho kúpe.uviedla Jaroslava Zemanová z odboru likvidácie poistných udalostí motorových vozidiel Allianz – SP.Podľa nej záujemca o kúpu by si na obhliadku mal zobrať odborníka, napríklad niekoho zo servisu, ktorý presne vie, čo si treba všímať. Pri obhliadke by sa nemalo zabudnúť na interiér vozidla, opotrebovanie sedadla vodiča, prípadné zmeny okolo čalúnení dverí, stav hlavice riadiacej páky, opotrebovanie pedálov. Avšak dôležitá je aj obhliadka exteriéru, najmä opotrebovanie svetiel, čelného skla, stav brzdových kotúčov, lak prednej kapoty a blatníkov, celkový vzhľad karosérie aj čistota motorového priestoru.Ak boli niektoré lakované diely opravované či vymenené, to, že nejde o pôvodný diel zistí kontrola na mieste, resp. meranie vrstvenia laku špeciálnym hrúbkomerom. Kupujúci by sa mal informovať o histórii vozidla, t.j. o bezškodovom priebehu vozidla a či bolo dovezené zo zahraničia alebo kupované na Slovensku.radí Zemanová.Od januára 2017 funguje register poistných udalostí, kde si môžu členské poisťovne Slovenskej asociácie poisťovni (SLASPO) overovať informácie o poistných udalostiach. Register obsahuje údaje o škodách a poistných udalostiach, meno poškodeného, adresu, dátum a číslo poistnej udalosti a tiež evidenčné a VIN čísla vozidiel. Po novom môžu do registra pribúdať aj údaje o poisťovni, ktorá danú škodu riešila, aj údaje o výške vyplateného poistného plnenia.uzatvára Zemanová.