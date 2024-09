Pri Kútoch došlo k nehode dvoch autobusov a osobného auta, spolujazdkyňu museli previezť vrtuľníkom

25.9.2024 (SITA.sk) - Operátor tiesňovej linky 155 vyslal dve pozemné ambulancie a záchranársky vrtuľník k nahlásenej dopravnej nehode dvoch autobusov a osobného auta na ceste medzi obcami Kúty a Holíč. Na sociálnej sieti o tom informuje Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR „Podľa doterajších informácii sú zranené tri osoby. Cestujúci z autobusov sú bez zranení," uviedli záchranári.Podľa trnavskej krajskej polície sa nehoda stala tak, že vodič autobusu zozadu narazil do auta Škoda Octavia, ktoré stálo pri pravej krajnici. „V čase nárazu sa v aute nachádzali dve osoby, pričom obe utrpeli zranenia," uviedla polícia.Spolujazdkyňu museli letecky transportovať do nemocnice, vodiča si prevzali do starostlivosti pozemní záchranári. „Cestujúci v autobuse vyviazli bez zranení. Policajti alkohol ani u jedného z vodičov nepotvrdili," dodala polícia.