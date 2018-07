Pri Kvetoslavove má vzniknúť asfaltáreň pre stavbu R7 a D4

Ilustračná snmka. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Kvetoslavov 16. júla (TASR) – Medzi Kvetoslavovom a Šamorínom chcú vybudovať obaľovňu živičných zmesí na zabezpečovanie výroby asfaltu pre potreby výstavby rýchlostnej cesty R7 a diaľnice D4. Za zámerom stojí spoločnosť D4R7 Construction. Mesto Šamorín a obec Kvetoslavov majú voči zámeru negatívny postoj vzhľadom na možné environmentálne dôsledky, existenciu ďalších možných asfaltární a využitie ľahkého vykurovacieho oleja na ohrev asfaltu, čo považujú za neekologické.Účelom predkladaného zámeru je dočasná asfaltáreň pre potrebu výstavby diaľnice D4 Jarovce – Rača a rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz – Holice. Všetky negatívne vplyvy navrhovanej činnosti, medzi ktoré patrí predovšetkým znečisťovanie ovzdušia a vplyvy spojené s prepravou surovín a hotových živičných zmesí, majú byť dočasného charakteru, asi na dva roky. V asfaltárni by sa malo vyrábať celkovo 400.000 ton asfaltu ročne. Orientačné náklady na jej vybudovanie sú tri milióny eur.uviedla spoločnosť D4R7 Construction. Firma by chcela podľa zverejneného zámeru asfaltáreň postaviť a sprevádzkovať ešte v tomto roku, po dokončení diaľnice by svoju činnosť ukončila.deklarovala.Obec Kvetoslavov, mesto Šamorín aj verejnosť však výstavbu asfaltárne odmietajú. V priebehu dvoch týždňov sa uskutočnili verejné prerokovania, pričom v Šamoríne sa v pondelok (9.7.) zišlo v mestskom kultúrnom stredisku približne 20 až 30 obyvateľov Šamorína, Kvetoslavova, Hviezdoslavova a ďalších okolitých obcí. V zmysle zákona je totiž verejné prerokovanie povinnou súčasťou posudzovacieho procesu. Zápis dostalo ministerstvo životného prostredia, ktoré bude rozhodovať, či výstavbu povolí.Vedenie mesta Šamorín už v apríli vydalo odmietavé stanovisko, nakoľko v širšom okolí funguje niekoľko ďalších asfaltární, ktoré by mohli zásobovať výstavbu rýchlostnej cesty R7. Tieto možnosti firma podľa samosprávy nepreskúmala. Obyvatelia tiež majú obavy zo zhoršenia ovzdušia, dopravnej situácie v regióne i kvality podzemných vôd. Asfaltáreň má byť situovaná v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov a v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Čilistove.Firma v zámere uvádza, že najbližšie obývané územie obce Kvetoslavov – Rozárium sa nachádza vo vzdialenosti asi 600 metrov severne od areálu obaľovne. Okraj východnej časti obce Kvetoslavov sa nachádza vo vzdialenosti asi 850 metrov severovýchodne od areálu obaľovne a najbližšia zástavba Šamorína sa nachádza vo vzdialenosti približne 1250 metrov juhozápadne. Ohľadom environmentálnych dôsledkov firma deklarovala, že sa bude držať platných zákonov. Ako pozitívum v zámere uvádza situovanie zariadenia v bezprostrednej blízkosti stavby rýchlostnej cesty R7.