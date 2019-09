Pri Kyjeve podpálili dom bývalej guvernérky ukrajinskej centrobanky

Valerija Hontarevová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 17. septembra (TASR) - Neznámi páchatelia podpálili v noci na utorok dom bývalej guvernérky ukrajinskej centrálnej banky Valerije Hontarevovej v obci Horenyči neďaleko Kyjeva. Informovala o tom agentúra Ukrinform.Hontarevová pre médiá uviedla, že páchatelia hodili cez plot zápalnú fľašu a od nej sa chytil dom, ktorý zhorel do tla. Hasičom sa ho nepodarilo uhasiť, dodala bankárka.Hontarevová uviedla, že sa jej vyhrážal ukrajinský oligarcha Ihor Kolomojskyj, ktorý prišiel o svoju banku PrivatBank pri znárodnení finančných ústavov uskutočnenom v roku 2016, keď Hontarevová ako guvernérka viedla ukrajinskú centrálnu banku.Na vyšetrenie podpaľačského útoku vyzval medzičasom už aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.Agentúra AP pripomenula, že v poslednom období ide o tretí incident súvisiaci s touto bankárkou.Koncom augusta do nej v Londýne, kde momentálne žije, narazilo auto, pričom utrpela zranenia, kvôli ktorým je hospitalizovaná a v dohľadnom čase musí podstúpiť už druhú operáciu.Začiatkom septembra zasa neznámi páchatelia v Kyjeve podpálili auto zaregistrované na meno jej nevesty, ktorá sa tiež volá Valerija Hontarevová.Kolomojskyj poprel, že by mal s týmito útokmi niečo spoločné, dodala AP.