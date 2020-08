Pri leteckej nehode v Indii prišlo o život najmenej 18 ľudí, hlásia aj stovky zranených (video)

Lietadlo sa zlomilo na dve časti

Na vine zrejme bolo počasie

8.8.2020 (Webnoviny.sk) - Nehoda lietadla na letisku v indickom štáte Kérala si vyžiadala najmenej 18 mŕtvych a viac ako 120 zranených, medzi nimi je 15 v kritickom stave. O život prišli obaja piloti.Dvojročný Boeing 737-800 priletel do mesta Kóžikkót z Dubaja. Na palube bolo 174 dospelých, desať detí, dvaja piloti a štyria členovia posádky, ktorí sú v poriadku.Tamojšia pristávacia dráha je dlhá 2850 metrov a leží na kopci, pričom okolo nej sa nachádzajú rokliny hlboké 34 metrov. Generálne riaditeľstvo civilného letectva uviedlo, že po tom, ako lietadlo zišlo z dráhy, spadlo do údolia a zlomilo sa na dve časti.V čase nešťastia región sužoval silný dážď. Po tom, ako v sobotu ráno prestalo pršať, experti vyzdvihli zapisovač letových údajov.Odborník Mark Martin uviedol, že je príliš skoro na určenie príčiny nehody, no podľa neho veľkú úlohu zohralo počasie.Úrady potvrdili, že špeciálny let Air India Express bol určený na repatriáciu indických občanov z Perzského zálivu.Indický premiér Naréndra Módí na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter napísal, že ho nehoda veľmi zasiahla.