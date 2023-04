Pri liečbe onkologických ochorení je výživa jedným z kľúčových faktorov

17.4.2023 (SITA.sk) -V roku 2020 pribudlo na Slovensku takmer 30 000 nových onkologických prípadov a podľa údajov z roku 2019 bolo takmer jedno zo štyroch úmrtí na Slovensku zapríčinené zhubným ochorením. Odborníci potvrdzujú, že jedným z kľúčových faktorov pre priaznivý priebeh liečby onkologického ochorenia patrí dostatočná výživa pacienta. Prejavy malnutrície má približne polovica pacientov už̌ v čase stanovenia diagnózy a až̌ 80 – 90 % pacientov v pokročilom štádiu ochorenia. Až 20 % onkologických pacientov umiera na podvýživu, a nie na onkologické ochorenie.Onkologické ochorenie a jeho liečbu môže výrazne ovplyvniť stravovanie pacienta, vstrebávanie živín z jedla a to, ako ich telo dokáže využiť. Nechutenstvo, zmena vnímania chutí a príjem menších porcií sú u onkologických pacientov veľmi časté. Pod stratou telesnej hmotnosti si netreba predstavovať len úbytok tukovej hmoty, ale aj svalovej hmoty, či zníženie fyzickej sily. Lekár dokáže včas odhaliť podvýživu prostredníctvom skríningu, ktorý je potrebné vykonávať pravidelne, a to nielen počas prebiehajúcej liečby onkologického pacienta, ale aj pred jej začatím a po ukončení.O podvýživu sa jedná, ak pacient schudne 5 % svojej telesnej hmotnosti za mesiac (senior 3 %) alebo 10 % počas šiestich mesiacov, prípadne ak je BMI nižšie ako 19. Skríning takto upozorní na potrebu dopĺňať bežnú stravu enterálnou výživou."Malnutrícia čiže podvýživa, je pre pacientov s nádorovým ochorením kritická. Často rozhoduje o tolerovaní liečby, celkovom stave imunity, kvalite života, ako aj o predčasnej úmrtnosti. V súčasnosti má medicína prostriedky na to, ako zlepšiť nutričný stav onkologických pacientov, v prípade, že pacienti v rámci liečby nie sú schopní naplniť energetické a nutričné potreby výhradne stravou. Vďaka nutričnej intervencii v podobe klinickej výživy, ktorá obsahuje všetky základné živiny a potrebné vitamíny, minerálne látky a stopové prvky, dodáme organizmu zaťaženému náročnou liečbou energiu aj bielkoviny vo forme, vhodnej pre potreby onkologických pacientov," vysvetľuje Petronela Forišek Paulová, MSc. nutričná terapeutka pôsobiaca v Národnom onkologickom ústave v Bratislave. Nutričné nápoje sú klinicky overené potraviny na osobitné lekárske účely. Oslabenému pacientovi, ktorému bežná strava nestačí, ich môže lekár predpísať na recept alebo si ich pacient môže najprv vyskúšať kúpou v lekárni. Nápoje sú dostupné v kompaktnom, 125 ml balení, pre ľahšie vypitie pri doplňovaní bežnej stravy."Boj s onkologickým ochorením nie je ľahký. Aj preto sme náš výskum v Danone orientovali na potraviny, ktoré onkologickým pacientom dokážu priebeh liečby uľahčiť a zlepšiť im kondíciu a celkovú kvalitu života. Naše dietetické prípravky enterálnej výživy sú prispôsobené potrebám pacientov s rôznymi ochoreniami a sú dostupné vo viacerých príchutiach. Popíjajú sa pomaly, po dúškoch, viackrát denne po hlavných jedlách, čo zabezpečí lepšie vstrebávanie živín v tele," vysvetľuje Angela Buday, produktová manažérka pre enterálnu výživu pre dospelých v Danone.*OECD (2023), Onkologický profil krajiny: Slovenská Republika 2023, EU Country Cancer Profiles, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/a70dc924-sk.Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk . Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.