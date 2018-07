Pri liečbe zápalu močových ciest nepomôže samoliečba, ale odborník

Ilustračná snímka Foto: TASR/Milan Kapusta Ilustračná snímka Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. júla (TASR) – Zápal močových ciest je pomerne častým ochorením, jeho liečba patrí do rúk odborníka. Podľa Igora Bartla, urológa z Univerzitnej nemocnice Bratislava, majú tento problém najčastejšie ženy, ktoré trpia častými infekciami močových ciest v súvislosti s kúpaním, podchladením, ale aj preteplením.Prevenciou je pravidelné prezliekanie do suchých plaviek, alebo skrátenie pobytu v studenej alebo stojatej vode, najmä v prípade prírodných jazier, ktoré nemusia byť hygienicky overené. Močovým cestám neprospieva ani sedenie na studenom kameni alebo zábradlí v chládku, na mokrej tráve či v prievane. Pravidelný pitný režim pomáha predchádzať tomu, aby sa baktérie udržiavali v močových cestách.Počas leta je starostlivosť o intímne partie náročnejšia, pretože zvýšený pot poskytuje ideálny priestor na rozmnožovanie baktérií. Je preto dôležitá pravidelná sprcha a uprednostnenie bavlnenej spodnej bielizne pred umelými vláknami. Pri sprchovaní je lepšie používať jemne parfumované mydlá alebo tie celkom bez parfumácie, naopak baktericídne mydlá môžu narušiť prirodzenú mikroflóru intímnych partií.Ak sa napriek preventívnym opatreniam u človeka prejaví zápal močových ciest, dôležitý je práve pitný režim a okamžitá návšteva lekára, ktorý naordinuje vhodnú liečbu, väčšinou ide o antibiotiká. „Pitný režim je pri liečbe infekcií močových ciest veľmi dôležitý. Nemáme na mysli alkohol ani kávu, ale čistú vodu, zriedené zeleninové šťavy či odvary z močopudných bylín. Moč by mal byť svetlý bez nepríjemného zápachu. Ďalej sa odporúča nepikantná diéta, pobyt v suchu a teple bez fyzickej, ale aj psychickej záťaže,“ vysvetlil Bartl.Pri zbytočnom čakaní resp. samoliečbe sa zápal môže rozšíriť aj do obličiek a spôsobiť ďalšie komplikácie a predĺžiť čas liečby. Ak sa ochorenie stane chronickým, hrozí aj poškodenie obličiek, pri ktorom už nemusia pomôcť ani antibiotiká.Najčastejším pôvodcom infekcie močových ciest je baktéria E. coli, ktorá bežne žije v črevách ľudí aj zvierat. Na infekciu má vplyv aj stres, fajčenie či oslabenie imunity v priebehu iných chorôb. Baktérie sa môžu dostať z ústia močovej trubice hlbšie aj počas pohlavného styku.„Z dolných močových ciest sa môže zápal dostať cez močovody vyššie, teda do obličiek. Je veľmi dôležité, aby pacienti nepodceňovali liečbu aj banálnych zápalov dolných močových ciest. Keď zápal napadne obličky, ide o vážny stav. Pacient musí byť v ťažších prípadoch hospitalizovaný a dostávať antibiotiká priamo do žily,“ dodal Bartl.