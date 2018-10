Pri nálete v Sýrii zahynulo najmenej 32 civilistov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bejrút 19. októbra (TASR) - Za menej ako 24 hodín si letecké útoky koalície vedenej Spojenými štátmi v oblastiach kontrolovaných organizáciou Islamský štát (IS) na východe Sýrie vyžiadali životy najmenej 32 civilistov. Informovala o tom organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii.SOHR uviedlo, že v piatok prišlo o život 14 civilistov a vo štvrtok neskoro večer bolo zabitých ďalších 18 vrátane siedmich detí, keď sa lietadlá koalície zamerali na dedinu Súsa na východnom brehu rieky Eufrat.Podľa SOHR väčšinu z civilistov, ktorí vo štvrtok zahynuli, tvorili irackí utečenci.Američanmi podporované Sýrske demokratické sily (SDF) v septembri vyhlásili, že začali záverečnú fázu svojej ofenzívy s cieľom očistiť severovýchod Sýrie od militantov z IS. Od začiatku ofenzívy podľa SOHR prišlo o život približne 354 bojovníkov tejto skupiny.SDF v boji proti Islamskému štátu v Sýrii zohrávajú významnú úlohu, v provinciách Rakka a Dajr az-Zaur dobyli väčšinu bášt extrémistických milícií, pripomenula DPA.Militanti z IS naďalej ovládajú izolované oblasti nachádzajúce sa na východe a juhu Sýrie. Táto extrémistická organizácia stratila v Sýrii a susednom Iraku už väčšinu kontrolovaného územia.