Pri náletoch na jemenské mesto Hudajda zahynulo údajne 10 civilistov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Saná 16. novembra (TASR) - Najmenej desať civilistov prišlo za uplynulé dva dni o život pri náletoch vojenskej koalície pod vedením Saudskej Arábie v jemenskom prístavnom meste Hudajda. K obetiam na životoch došlo aj napriek vyhlásenému krátkodobému prímeriu. Oznámil to v piatok hovorca povstaleckého ministerstva zdravotníctva, ktorého vyjadrenie priniesla agentúra DPA.Jemenské vládne sily podporované koalíciou tento týždeň uviedli, že dočasne zastavili hlavnú ofenzívu na opätovné dobytie mesta Hudajda, ovládaného šiitskými povstalcami označovanými ako húsíovia. Urobili tak na nátlak medzinárodného spoločenstva, ktoré vyzýva na ukončenie vojnového konfliktu v Jemene, trvajúceho už takmer štyri roky.Hovorca ministerstva zdravotníctva, ktoré je pod kontrolou húsíov podporovaných Iránom, povedal, že pri dvoch samostatných útokoch zahynulo vo štvrtok a piatok v Hudajde desať civilistov. Dodal, že pri nálete bol zasiahnutý aj autobus vezúci civilistov, dvaja ľudia pritom zahynuli a dvaja ďalší utrpeli zranenia.Zdroje z prostredia miestnych nemocníc zase uviedli, že pri leteckom bombardovaní v tomto západojemenskom meste bolo od štvrtka zabitých či zranených už viac ako desať civilistov.Koalícia vedená Saudskou Arábiu sa bezprostredne k záležitosti nevyjadrila.Jemenské vládne sily podporované koalíciou vedenou Saudskou Arábiou i Spojenými arabskými emirátmi začali ofenzívu na dobytie mesta v júni. Odvtedy obsadili letisko a snažia sa o opätovné prevzatie prístavu, cez ktorý prúdi do krajiny približne 80 percent tovaru a pomoci.Osobitný vyslanec OSN pre Jemen Martin Griffiths sa usiluje usporiadať ďalšie kolo mierových rozhovorov vo Švédsku. V septembri sa pokus o uskutočnenie mierových rozhovorov medzi znepriatelenými stranami v Jemene na pôde OSN v Ženeve nepodaril.Hudajda je pod kontrolou húsíov od roku 2014, keď títo šiitskí vzbúrenci obsadili aj hlavné mesto Saná a ďalšie časti Jemenu. Ich postup primal v roku 2015 Saudskú Arábiu a ďalšie sunnitské spojenecké krajiny začať letecké útoky, aby sa povstalci nedostali do mesta Aden - dočasného sídla jemenskej vlády podporovanej Saudskou Arábiou.