Pri náletoch na oblasť neďaleko Tripolisu zahynuli traja civilisti

Tripolis 24. augusta (TASR) - Životy troch civilistov si vyžiadali sobotňajšie nálety na oblasť južne od líbyjského hlavného mesta Tripolis. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na hovorcu medzinárodne uznanej líbyjskej vlády, ktorá z útoku obvinila sily vedené poľným maršálom Chalífom Haftarom.uviedol pre AFP hovorca Vlády národnej jednoty (GNA).Dodal, že nálety zasiahli aj jeden dom v zmienenej oblasti.Haftarova samozvaná Líbyjská národná armáda začala v apríli ofenzívu s cieľom dobyť Tripolis od jednotiek medzinárodne uznanej líbyjskej vlády národnej jednoty, ktorá tam má hlavné sídlo. Tripolis je však podľa mienky Haftarových síl v rukách "teroristov".Líbya sa zmieta v chaose, keďže o moc súperia viaceré milície. Rozvrat krajiny nastal po povstaní s podporou NATO, ktoré v roku 2011 vyústilo do zavraždenia dlhoročného líbyjského diktátora Muammara Kaddáfího.Haftar je vyslúžený vojenský generál, ktorý sa zúčastnil na zmienenej revolte, ale v máji 2014 začal uskutočňovať útoky so zámerom "očistiť krajinu od islamistov". Vládu národnej jednoty, proti ktorej Haftar bojuje, vedie Fájiz Sarrádž.Konflikt si od začiatku apríla vyžiadal najmenej 1093 mŕvych, 5752 zranených a približne 120.000 vysídlených, uvádza Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).