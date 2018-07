Pri nehode autobusu s turistami zahynuli v Turecku dvaja ľudia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Istanbul 29. júla (TASR) - Autobus plný čínskych turistov sa zrazil v nedeľu v južnom Turecku s dvoma automobilmi, pričom dvaja tureckí občania prišli o život a 30 osôb utrpelo zranenia.Podľa štátnej tlačovej agentúry Anadolu došlo k nehode na predmestí mesta Akseki v južnej provincii Antalya. Autobus s 31 čínskymi turistami smeroval do regiónu Kapadócia.Z 30 zranených je jedna Číňanka v kritickom stave a helikoptéra ju previezla do nemocnice. Ostatných zranených odviezli sanitky do okolitých nemocníc, dodáva agentúra AP.