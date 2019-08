Pri nehode autobusu v Nemecku sa zranilo 30 ľudí, prevažne detí

Ilustračná snímka. Foto: Facebook Polícia SR Foto: Facebook Polícia SR

Berlín 28. augusta (TASR) - Tridsať ľudí utrpelo zranenia pri nehode školského autobusu, ktorý sa v stredu popoludní vo východonemeckom meste Brandenburg an der Havel zrazil s osobným autom. Zranenými sú prevažne deti, informujú agentúry AP a DPA.Miestny hasičský zbor oznámil, že do dvoch tamojších nemocníc bolo prevezených 30 osôb, žiadna z nich však neutrpela život ohrozujúce zranenia. Koľko zo zranených sú deti, nebolo bezprostredne známe. Podľa odhadov hasičského zboru však predstavovali maloleté osoby približne 80 percent zranených.Zranenia utrpela i žena, ktorá sedela v osobnom aute.Nehoda sa stala na križovatke, jej okolnosti sa vyšetrujú.Mesto Brandenburg an der Havel v spolkovej krajine Brandenbursko leží zhruba 85 kilometrov západne od Berlína.