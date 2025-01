Pri nehode sedačkovej lanovky v Pyrenejach sa zranilo zhruba 35 ľudí, v stredisku zasahovalo päť vrtuľníkov

18.1.2025 (SITA.sk) - Približne 35 ľudí utrpelo zranenia, keď sa v sobotu v španielskom lyžiarskom stredisku v pohorí Pyreneje neďaleko francúzskych hraníc pretrhlo lano sedačkovej lanovky. "Hovoríme o približne 30 až 35 zranených ľuďoch, vrátane vážne, veľmi vážne a menej vážne zranených," povedal pre španielsku verejnoprávnu televíziu TVE riaditeľ úradu pre mimoriadne situácie v regióne Aragónsko Miguel Ángel Clavero.Podľa miestnych médií zranenia utrpelo 39 ľudí, z toho deväť veľmi vážne. Do strediska vyslali päť vrtuľníkov a viac ako desať sanitiek, aby previezli zranených do okolitých nemocníc, uviedli médiá.Predseda aragónskej autonómnej vlády Jorge Azcón na mikroblogovacej sieti X oznámil, že ide na miesto nešťastia a robí sa všetko pre to, aby sa pomohlo postihnutým. Španielsky premiér Pedro Sánchez na sieti X uviedol, že hovoril s Azcónom a ponúkol vládnu podporu.