Pri Nových Zámkoch sa do poľa zrútilo malé lietadlo, haváriu neprežil jeden z pasažierov (foto)

Lietadlo spadlo do poľa

Muži utrpeli vážne zranenia

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

12.6.2022 (Webnoviny.sk) - Po páde malého lietadla pri obci Komoča v okrese Nové Zámky zomrel krátko po prevoze do nemocnice jeden z pasažierov. Potvrdila to hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová aj hovorkyňa Air – Transport Europe (ATTE) Zuzana Hopjaková Krčová priblížila, že informáciu o páde malého lietadla do poľa dostali na tiesňovú linku 155 o 10:56. Na mieste sa nachádzali dvaja ťažko zranení.Obaja muži utrpeli tzv. polytraumu, teda viaceré poranenia celého tela, a záchranári ich po ošetrení previezli do nemocnice v kritickom stave.Hopjaková doplnila, že záchranársky vrtuľník z Nitry vzlietol v nedeľu krátko predpoludním zo svojej základne a smeroval k miestu, odkiaľ prišlo hlásenie o páde malého motorového lietadla.„Po prílete sa dve osoby nachádzali zakliesnené v kabíne. Leteckí záchranári si do svojej starostlivosti prevzali ťažšie zraneného 66-ročného muža, ktorý bol v tom čase ešte pri vedomí. Utrpel vážne poranenia viacerých častí tela,“ uviedla.Muž bol následne v umelom spánku a v kritickom stave letecky transportovaný do Fakultnej nemocnice v Nitre, kde však svojim zraneniam podľahol.