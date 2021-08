Pri obci Milavče sa zrazili expres a osobný vlak, dvaja ľudia zomreli a desiatky sú zranené

⚠️V úseku Domažlice - Blížejov (Radonice) došlo ke střetu dvou osobních vlaků Ex 351 Západní Expres a Os 7413. Na místě nehody zasahují složky #IZS. Vedení společnosti #CeskeDrahy jede na místo nehody. — České dráhy, a.s. (@ceskedrahy_) August 4, 2021

Srážka vlaků. Vlak Ex 351 projel návěstidlo v poloze Stůj ve výhybně Radonice na Domažlicku a srazil se s osobním vlakem. Situace je vážná, ruším veškerý program a jsem na cestě na místo neštěstí. — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) August 4, 2021

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.8.2021 (Webnoviny.sk) - Pri českej obci Milavče v okrese Domažlice sa v stredu krátko po ôsmej ráno zrazili dva vlaky. Ako informuje portál ČT24, na mieste sú desiatky zranených a aj dvaja mŕtvi.„Na výhybni Radonice sa zrazil expres smerujúci z Mníchova do Prahy s osobným vlakom idúcim z Plzne do Domažlíc,“ povedal pre TN.cz hovorca Drážnej inšpekcie Martin Drápal. Podľa informácií TV Nova sú do zrážky zapojené aj dve osobné autá.K zrážke sa už vyjadril aj minister dopravy Karel Havlíček, podľa ktorého vlak Ex 351 prešiel návestidlo Stoj na výhybni Radonice na Domažlicku a zrazil sa s osobným vlakom. „Situácia je vážna, ruším všetok program a som na ceste na miesto nešťastia,“ oznámil na sociálnych sieťach.