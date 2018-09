Pri obnove ihriska vo Fiľakove zachránili aj 50-ročný detský kolotoč

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Fiľakovo 21. septembra (TASR) – Drevený hrad, hojdačky, preliezačky a pieskovisko, ale tiež altánok, lavičky a odpadkové koše. Všetky tieto nové herné prvky a ďalšie vybavenie pribudlo na zrekonštruovanom detskom ihrisku v Mestskom parku vo Fiľakove v Lučeneckom okrese, ktoré samospráva v piatok oficiálne odovzdala do užívania.Zaujímavosťou je, že v rámci rekonštrukcie ihriska bol zachovaný a obnovený pôvodný, viac ako polstoročný detský kovový kolotoč. Pôvodne mal byť síce odstránený, ale voči tomuto zámeru protestovalo veľa obyvateľov mesta, ktorí svoj zamietavý postoj prezentovali aj na sociálnej sieti.uviedol na margo kolotoča a detského ihriska primátor Fiľakova Attila Agócs.Dodal, že v budúcnosti plánuje samospráva pri ihrisku osadiť kameru a o jeho bezpečnosť sa bude starať aj strážca Mestského parku. Staré prvky z ihriska chce samospráva obnoviť a osadiť ich na mestských sídliskách.Celková rekonštrukcia ihriska stála približne na 25.000 eur, z toho zhruba 12.000 eur vo forme konkrétnych herných prvkov venovala Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť cez nadáciu Veolia.dodal primátor, podľa ktorého do roku 2014 smerovali do obnovy detských ihrísk vo Fiľakove len menšie investície.objasnil Agócs.Ako prvé pribudlo nové ihrisko na Mládežníckej ulici pri sídle Mestského bytového podniku.zakončil primátor.