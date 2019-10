Pri obnovených budovách majú byť nabíjacie stanice na elektromobily

Nabíjacia stanica pre elektromobily, ilustračná foto. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Bratislava 16. októbra (TASR) - Vlastníkom novej alebo významne obnovovanej budovy, ktorá má viac ako 10 parkovacích miest, respektíve nebytovej budovy s viac ako 20 parkovacími miestami, pribudne nová povinnosť zabezpečiť nabíjacie stanice elektrických vozidiel a infraštruktúru vedenia. Parlament schválil novelu zákona o energetickej hospodárnosti budov, ktorú pripravilo Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR.Nové a významne obnovované existujúce budovy s viac ako desiatimi parkovacími miestami budú musieť zabezpečiť infraštruktúru vedenia, najmä rozvody na elektrické káble, s cieľom zabezpečiť neskoršiu inštaláciu nabíjacích staníc na elektrické vozidlá. Nové a obnovované nebytové budovy majú mať zároveň najmenej jednu nabíjaciu stanicu na elektromobily.Tieto požiadavky sa nebudú vzťahovať na budovy, pri ktorých žiadosť o stavebné povolenie alebo žiadosť o povolenie zmeny stavby je podaná do 10. marca 2021. Nevzťahujú sa ani na významne obnovované existujúce budovy, ak náklady na nabíjacie stanice a infraštruktúru vedenia presahujú 7 % celkových nákladov významnej obnovy budovy.Podľa návrhu každá nebytová budova s viac ako 20 parkovacími miestami musí mať od 1. januára 2025 najmenej jednu nabíjaciu stanicu elektrických vozidiel.Právna norma tiež zavádza novú definíciu systému automatizácie a riadenia budovy, rozširuje požiadavku na obsah dlhodobej stratégie obnovy fondu budov. Hĺbkovou obnovou budovy je významná obnova a významná obnova jej technického zariadenia, ktorou sa dosiahne zatriedenie do energetickej triedy požadovanej pre kategóriu budovy, pri ktorej sa zohľadní ekonomický životný cyklus jednotlivých prvkov budovy.konštatuje materiál. Novela sa podrobne venuje obsahu stratégie obnovy budovy. Jej cieľom je dosiahnuť do roku 2050 vysoko energeticky efektívny a dekarbonizovaný fond budov a uľahčiť transformáciu existujúcich bytových budov a nebytových budov na budovy s takmer nulovou potrebou energie.MDV SR má na účely optimalizácie využívania energie technickými systémami budov určovať systémové požiadavky na celkovú energetickú hospodárnosť, správne zabudovanie a primerané dimenzovanie, nastavenie a reguláciu technických systémov budov, ktoré sú zabudované v existujúcich budovách.Zmeny v zákone o energetickej hospodárnosti budov sa majú dotknúť aj realitného trhu. Vlastník budovy musí ako súčasť zverejnenej ponuky na predaj alebo prenájom budovy, alebo jej samostatnej časti, na ktorú bol vypracovaný energetický certifikát, uviesť aj ukazovateľ integrovanej energetickej hospodárnosti z energetického certifikátu. To platí aj na predaj alebo prenájom s využitím služieb realitnej kancelárie, ktorej zverejnená ponuka musí obsahovať takýto údaj.