Pri operácii v Melbourne oddelili siamské dvojičky

Melbourne 9. novembra (TASR) - Austrálski chirurgovia v Melbourne v piatok úspešne oddelili 15-mesačné bhutánske siamské dvojčatá-dievčatká Nimu a Dawu Paldenové, ktoré boli spojené trupmi. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.Tím vyše 20 lekárov a zdravotných sestier strávil šesť hodín operovaním dvojičiek, ktoré mali spoločnú pečeň, ale žiadne iné dôležité orgány, takže chirurgom sa uľavilo.uviedol novinárom Joe Crameri, ktorý viedol operáciu v Kráľovskej detskej nemocnici v Melbourne (RCH).dodal Crameri.doplnil lekár.Crameri ešte uviedol, že nasledujúcich 24 až 48 hodín bude pre ich zotavovanie rozhodujúcich, ale ohľadne výsledku je optimistický.Nima a Dawa a ich matka Bhumču Zangmová pricestovali do Austrálie pred mesiacom za pomoci austrálskej charitatívnej organizácie, ale lekári odložili operáciu až na tento piatok, aby mali istotu, že dvojičky sú dobre vyživené, čo pri operácii pomáha.Bolo známe, že dievčatá majú spoločnú pečeň, ale lekári pred piatkovým zákrokom nevedeli, či nemajú spoločnú aj časť čreva, čo by operáciu sťažilo.Crameri vyhlásil, že črevá dievčat boli trochu prepletené, ale neboliFotografia zverejnená nemocnicou zachytávala štyroch chirurgov opatrne dvíhajúcich jednu z dvojičiek z operačného stola a odnášajúcich ju od druhej sestry - to už dvojčatá začínali svoje nezávislé životy.Dievčatká a ich matka strávili posledný mesiac v zariadení v ústraní mimo Melbourne, ktoré riadi nadácia Children First (Deti na prvom mieste). Tá aj zozbierala peniaze, aby mohla dopraviť rodinu do Austrálie na operáciu.Elizabeth Lodgeová z nadácie uviedla pred zákrokom pre verejnoprávnu stanicu ABC, že dievčatká majú každá svoju osobnosť.povedala Lodgeová.uviedla a dodala, že dvojičky sú "dobré kamarátky".Bhután je chudobné vnútrozemské himalájske kráľovstvo, kde lekári nemali odborné znalosti na oddelenie dievčatiek, ktoré boli spojené od hrudníka po pás.