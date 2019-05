Pri ostreľovaní juhu Izraela utrpeli zranenia najmenej dve osoby

Izraelskí zálohoví vojaci stoja pri kaluži krvi, kde sa zranil muž počas ostreľovania mínometom pri hraniciach Izraela s pásmom Gazy 3. augusta 2014. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 4. mája (TASR) - Úlomok jednej z rakiet vypálených v sobotu z palestínskeho pásma Gazy na juh Izraela spôsobil vážne zranenie 50-ročnej žene z izraelskej obce Kirjat Gat.Ako informoval denník The Times of Israel, stav ženy je vážny, ale stabilizovaný.Podobné zranenie ako táto žena utrpel v meste Aškelon aj 49-ročný muž. Denník dodal, že asi 15-ročný chlapec utrpel zranenia, keď po vyhlásení poplachu utekal do krytu. Záchranári poskytli pomoc aj najmenej dvom osobám, ktorým raketové ostreľovanie spôsobilo šok.Ministerstvo zdravotníctva pásma Gazy predtým uviedlo, že pri leteckých útokoch izraelskej armády, ktoré boli odvetou za raketové ostreľovanie, zahynul 22-ročný Palestínčan. Ďalší štyria palestínski Arabi utrpeli pri náletoch a ostreľovaní z ťažkých zbraní zranenia.Izraelský denník informoval, že v reakcii na asi 150 po domácky vyrobených rakiet vystrelených v sobotu ráno z palestínskeho územia Izrael v priebehu dnešného dňa zaútočil na asi 30 cieľov na palestínskom území.Šlo o vzdušné i pozemné vojenské operácie, ktorých terčom bolo viacero objektov v meste Gaza patriacich hnutiu Hamas a využívaných na vojenský výcvik alebo výrobu zbraní. Jeden z objektov využívali aj "námorné sily" hnutia. Izrael útočil aj na niekoľko základní hnutia Islamský džihád ležiacich v rôznych častiach pásma Gazy.Operácii izraelských bezpečnostných zložiek predchádzala séria porád velenia izraelskej armády. Konzultácie s ním viedol aj izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ktorý zastáva aj funkciu ministra obrany.Armáda spresnila, že desiatky palestínskych rakiet boli zachytené a zničené systémom protivzdušnej obrany Železná kupola (Kipat barzel) a cestné komunikácie okolo pásma Gazy uzatvorili pre civilnú premávku.Izraelská polícia zase oznámila, že do južného Izraela povolala pyrotechnikov, aby tam zneškodnili viaceré projektily, ktoré dopadli na otvorené priestranstvo.Eskalácia napätia nasleduje po piatkových protestoch v pohraničnom pásme Gazy a Izraela, ktoré boli najnásilnejšími za posledných niekoľko týždňov.K zodpovednosti za raketové ostreľovanie juhu Izraela sa zatiaľ neprihlásila žiadna palestínska organizácie, ale Hamas i Islamský džihád v uplynulých dňoch varovali pred odvetou "za zločiny páchané Izraelom" na Palestínčanoch.