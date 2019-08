Pri ostrove Lampedusa zachránili 57 migrantov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 18. augusta (TASR) – Talianska colná polícia a pobrežná stráž zachránili v Stredozemnom mori 57 migrantov, ktorých previezli na ostrov Lampedusa. Informovala o tom v nedeľu agentúra ANSA.Migranti sa nachádzali na plavidle zachytenom pri neobývanom ostrovčeku Lampione západne od Lampedusy, na ktorú ich dopravili včera večer. Podľa správy ide pravdepodobne o Tunisanov, pričom v skupine bola aj tehotná žena a chlapec trpiaci zrejmým nervovým zrútením, ku ktorému privolali lekárov.Taliansky minister vnútra Matteo Salvini si pripisuje zásluhy za radikálne zníženie počtu migrantov prichádzajúcich do Talianska, ktoré spája so svojimi snahami zabrániť v práci charitatívnym záchranným organizáciám.Väčšina migrantov, ktorí prídu do krajiny po mori, sa tam však dostane bez pomoci týchto organizácií, píše agentúra DPA. Migračný výskumník Matteo Villa z talianskeho Inštitútu medzinárodných politických štúdií (ISPI) vyrátal, že charitatívne lode zachránili len osem percent z 3073 migrantov, ktorí dorazili na talianske pobrežie v období od 1. januára do 8. júla.