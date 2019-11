Pri pobreží Rumunska sa prevrhla loď s vyše 14.000 ovcami

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bukurešť 24. novembra (TASR) - Nákladná loď prepravujúca 14.600 kusov oviec sa v nedeľu prevrátila v Čiernom mori pri pobreží Rumunska. Plavidlo smerovalo do saudskoarabskej Džiddy a k nehode došlo krátko po tom, ako vyplávalo z rumunského prístavu Midia, informuje tlačová agentúra AFP.Príčina incidentu nebola bezprostredne známa. Záchranárom sa podarilo dostať do bezpečia celú posádku pozostávajúcu z 20 Sýrčanov a jedného Libanonca, ako aj 32 oviec." uviedla hovorkyňa záchranárskych služieb.Záchranári s podporou armády, polície a potápačov sa usilovali dostať loď - plaviacu sa pod vlajkou štátu Palau - späť do pôvodnej polohy a odtiahnuť ju do prístavu.Rumunsko, ktoré vstúpilo do Európskej únie v roku 2007, ale je jedným z jej najchudobnejších členov, je tretím najväčším chovateľom oviec tohto bloku - po Británii a Španielsku - a popredným vývozcom.Aktivisti označujú plavidlá na prepravu hospodárskych zvierat ako "lode smrti", tvrdiac, že počas letných mesiacov ovce na ich palube hynú od horúčavy. Z prístavu Midia ročne vypláva približne 100 takýchto transportov.Dnes už bývalý eurokomisár potravinovú bezpečnosť Vytenis Andriukaitis v júli vzniesol požiadavku, aby Rumunsko zastavilo prepravu 70.000 kusov oviec do oblasti Perzského zálivu a nariadil Európskej komisii, aby preskúmala postupy rumunských vývozcov hospodárskych zvierat.